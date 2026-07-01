La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó una nueva medida. La fiscal Carolina Asprella ordenó realizar un peritaje sobre el teléfono celular de la conductora para establecer si estaba utilizando el dispositivo al momento del accidente en el que fue embestida por una formación del Tren de la Costa, en la localidad bonaerense de Martínez.
Ordenaron peritar el celular de Ernestina Pais para saber si hablaba al momento del accidente
La fiscal busca reconstruir los instantes previos al impacto mediante nuevas medidas de prueba, mientras también avanzan los estudios sobre el vehículo y la autopsia.
El teléfono fue secuestrado por la Policía dentro del vehículo de la periodista poco después del siniestro ocurrido el viernes por la noche y quedó incorporado al expediente judicial.
Buscan determinar si usaba el teléfono
La principal finalidad del peritaje es establecer si Pais mantenía una conversación a través de su celular cuando cruzaba el paso a nivel.
En caso de comprobarse esa circunstancia, la persona que se encontraba del otro lado de la comunicación podría ser citada a declarar como parte de la investigación para aportar información sobre los instantes previos al accidente.
La causa quedó esta semana a cargo de la fiscal Carolina Asprella, luego de que Paula Hertrig interviniera durante las primeras actuaciones realizadas tras el hecho.
Avanzan las pericias sobre el vehículo
Entre las primeras medidas ordenadas por Hertrig se realizó la autopsia al cuerpo de la conductora, que confirmó que la muerte fue consecuencia de un fuerte traumatismo de cráneo. El informe también señaló graves lesiones en la zona abdominal.
Además, la Justicia dispuso peritajes mecánicos sobre el Honda City que conducía Pais para determinar si el vehículo presentó alguna falla al momento de atravesar las vías.
Resultados toxicológicos
La investigación también aguarda los resultados de los estudios de sangre y orina, que permitirán establecer si la conductora había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes del accidente.
Ernestina Pais, de 54 años, fue embestida por una formación del Tren de la Costa en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, en Martínez, cuando se dirigía a un teatro de Tigre para participar de la obra El divorcio del año. Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar.