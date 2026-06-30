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“Por suerte no sufrió”: Federica Pais habló de la muerte de Ernestina

La conductora también aprovechó la oportunidad para agradecer el acompañamiento que recibió tras el accidente fatal de su hermana.

Federica y Ernestina Pais, en una foto de archivo.Federica y Ernestina Pais, en una foto de archivo.
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La periodista Federica Pais reapareció públicamente tras la muerte de su hermana, Ernestina Pais, y explicó que "necesitaba regresar a su trabajo" para intentar sobrellevar el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

"Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos, estamos en una locura y en un vértigo difícil de explicar", expresó al comienzo de su intervención televisiva.

La conductora también aprovechó la oportunidad para agradecer el acompañamiento que recibió la familia en las últimas horas. "Hay una parte de uno que necesitaba agradecer las muestras de cariño, el respeto de tanta gente, que no sabíamos que quería tanto a Ernestina", manifestó.

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Visiblemente emocionada, Federica recordó el vínculo que mantenía con su hermana. "Decirle que la amo, que más allá de cualquier cosa que puede haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía", sostuvo.

El accidente

Ernestina Pais, de 54 años, fue embestida por una formación del Tren de la Costa en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, cuando se dirigía a un teatro en Tigre, donde iba a presentarse la obra "El divorcio del año", y falleció en el lugar como consecuencia de las graves heridas que había sufrido.

Al referirse a las circunstancias de la muerte de su hermana, buscó encontrar algo de consuelo en medio del dolor. "Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que de alguna manera está encontrando respuestas, que tanto buscó acá y que tanto le dolía", expresó.

Además, envió un mensaje a su entorno más cercano: "Abrazo enorme a toda la familia, que estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso, muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar".

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Antes de finalizar, explicó por qué eligió volver a la televisión en medio del duelo. "Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien, este trabajo tiene algo de mágico y de jodido", afirmó.

Y concluyó: "Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y yo lo necesitaba, espero que lo entiendan. Pero jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar. Abrazo enormemente a toda la familia".

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