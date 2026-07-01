Investigación judicial

Muerte de Ernestina Pais: citarán a declarar a José María Muscari

La fiscalía busca determinar si la periodista utilizaba el teléfono al momento de ser embestida por el tren en Martínez. El director teatral será convocado como testigo debido a versiones que indican que existió un llamado minutos antes del fatal accidente en el paso a nivel.