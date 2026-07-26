Inter Miami derrotó este sábado 1-0 a CF Montréal como visitante, por una nueva jornada de la Major League Soccer. Luis Suárez marcó el único gol del encuentro y Casemiro tuvo su debut oficial con la camiseta del conjunto de Florida.
Inter Miami ganó en Montreal con un gol de Suárez y el debut de Casemiro
El equipo de Florida venció 1-0 a CF Montréal y alcanzó su sexta victoria consecutiva. Suárez convirtió de penal, Casemiro fue titular y Messi volvió a estar ausente.
El equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos consiguió su sexta victoria consecutiva pese a no contar nuevamente con Lionel Messi, quien permanece en Rosario luego de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección argentina.
Suárez volvió a ser decisivo
El partido se mantuvo igualado hasta los 81 minutos, cuando Inter Miami dispuso de un penal. Suárez asumió la ejecución y convirtió con un remate al centro del arco para establecer la diferencia definitiva.
El delantero uruguayo volvió a ocupar un papel central en el ataque después de haber marcado dos goles en el triunfo por 3-2 frente a Chicago Fire durante la semana.
El estreno de Casemiro
Casemiro fue titular pocos días después de que Inter Miami anunciara su incorporación como agente libre, tras la finalización de su etapa en Manchester United.
El mediocampista brasileño utilizó la camiseta número 5 y compartió la zona media con Yannick Bright, Telasco Segovia y Mateo Silvetti en su primera presentación en la MLS.
Inter Miami tuvo mayor posesión y generó más situaciones que el conjunto canadiense, aunque recién pudo abrir el marcador durante el tramo final.
Preocupación por Berterame
La victoria quedó marcada además por la lesión de Germán Berterame. El delantero sufrió un fuerte choque con varios defensores a los 69 minutos y permaneció tendido sobre el campo de juego.
Una ambulancia ingresó al terreno para retirarlo y trasladarlo a un centro médico. Inter Miami no había difundido hasta el cierre de la jornada un parte oficial sobre su estado de salud.
Messi continúa en Rosario
Messi no integró la delegación que viajó a Montreal. El capitán argentino regresó al país después de la derrota ante España en la final del Mundial y permanece en Rosario junto con su familia.
El futbolista continuará con sus días de descanso antes de reincorporarse al plantel estadounidense. Su última presentación había sido con la Selección en la definición del certamen mundialista.