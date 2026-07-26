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Inter Miami ganó en Montreal con un gol de Suárez y el debut de Casemiro

El equipo de Florida venció 1-0 a CF Montréal y alcanzó su sexta victoria consecutiva. Suárez convirtió de penal, Casemiro fue titular y Messi volvió a estar ausente.

Luis Suárez convirtió de penal el gol que le dio el triunfo a Inter Miami en Montreal. Foto: ReutersLuis Suárez convirtió de penal el gol que le dio el triunfo a Inter Miami en Montreal. Foto: Reuters
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Inter Miami derrotó este sábado 1-0 a CF Montréal como visitante, por una nueva jornada de la Major League Soccer. Luis Suárez marcó el único gol del encuentro y Casemiro tuvo su debut oficial con la camiseta del conjunto de Florida.

El equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos consiguió su sexta victoria consecutiva pese a no contar nuevamente con Lionel Messi, quien permanece en Rosario luego de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección argentina.

Suárez volvió a ser decisivo

El partido se mantuvo igualado hasta los 81 minutos, cuando Inter Miami dispuso de un penal. Suárez asumió la ejecución y convirtió con un remate al centro del arco para establecer la diferencia definitiva.

Jul 22, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Luis Suarez (9) clears the ball with a header against Chicago Fire FC forward Robert Lewandowski (9) during the first half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesLuis Suárez convirtió de penal el gol que le dio el triunfo a Inter Miami en Montreal. Foto: Reuters

El delantero uruguayo volvió a ocupar un papel central en el ataque después de haber marcado dos goles en el triunfo por 3-2 frente a Chicago Fire durante la semana.

El estreno de Casemiro

Casemiro fue titular pocos días después de que Inter Miami anunciara su incorporación como agente libre, tras la finalización de su etapa en Manchester United.

Casemiro fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Inter Miami.Casemiro fue titular y utilizó la camiseta número 5 en su debut oficial en la MLS.

El mediocampista brasileño utilizó la camiseta número 5 y compartió la zona media con Yannick Bright, Telasco Segovia y Mateo Silvetti en su primera presentación en la MLS.

Inter Miami tuvo mayor posesión y generó más situaciones que el conjunto canadiense, aunque recién pudo abrir el marcador durante el tramo final.

Preocupación por Berterame

La victoria quedó marcada además por la lesión de Germán Berterame. El delantero sufrió un fuerte choque con varios defensores a los 69 minutos y permaneció tendido sobre el campo de juego.

Una ambulancia ingresó al terreno para retirarlo y trasladarlo a un centro médico. Inter Miami no había difundido hasta el cierre de la jornada un parte oficial sobre su estado de salud.

Mirá tambiénLionel Messi reapareció en un partido del ascenso y sorprendió a todos en la tribuna

Messi continúa en Rosario

Messi no integró la delegación que viajó a Montreal. El capitán argentino regresó al país después de la derrota ante España en la final del Mundial y permanece en Rosario junto con su familia.

El futbolista continuará con sus días de descanso antes de reincorporarse al plantel estadounidense. Su última presentación había sido con la Selección en la definición del certamen mundialista.

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