Mientras emerge en el profesionalismo con la participación en la Primera C de AFA, Leones FC, el club manejado por la familia de Lionel Messi, tuvo este año su primera participación en el certamen que organiza el Gobierno Provincial y que atraviesa este 2026 su novena edición.
Leones FC, el club de los Messi, tuvo su primera participación en Copa Santa Fe
El conjunto de la familia del astro rosarino, en plena construcción, se asienta en el fútbol santafesino y tuvo este 2026 su estreno en el torneo organizado por el Gobierno Provincial. Tras superar la tercera ronda, estuvo a punto de eliminar a Newell's en octavos de final.
La disputa de la Copa Santa Fe 2026 se convirtió en un complemento importante que llegó para jerarquizar un plantel en construcción y le dio la posibilidad de mostrarse a jugadores de las divisiones menores que aún no tuvieron rodaje en la competencia nacional.
"La Copa permite foguear jugadores"
“Esta Copa le permite a Leones ir fogueando chicos que vienen jugando desde hace mucho tiempo en las inferiores”, afirmaron desde el club que preside Matías Messi, hermano del capitán de la Selección Argentina.
En esa apuesta por las divisiones inferiores emergió, entre otros, Tobías Meonis, autor del gol de la noche del miércoles ante Newell’s. El futbolista no tuvo todavía participación en AFA y encontró en la Copa Santa Fe, el torneo ideal para empezar a sumar minutos tras su paso por la Reserva.
Desde el club de los Messi, destacaron, además, la posibilidad de que los partidos se jueguen con ambos públicos, algo que no sucede en la competencia de AFA. “Es importante porque motiva a los jugadores de otra forma, hay un entorno distinto”, afirmaron.
En relación a la disputa del torneo, destacaron que sirvió mucho y que los jugadores y la dirigencia estaban “motivados”
La visita del 10
Leones FC, que hace unos días tuvo la visita especial de Lionel Messi en las tribunas, enfrentó en su primera participación a San Jorge, cruce que ganó para clasificar a los cuartos de final, y luego a Newell’s en un partido que terminó definiéndose por penales y que ganó la Lepra.