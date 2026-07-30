Estreno a nivel provincial

Leones FC, el club de los Messi, tuvo su primera participación en Copa Santa Fe

El conjunto de la familia del astro rosarino, en plena construcción, se asienta en el fútbol santafesino y tuvo este 2026 su estreno en el torneo organizado por el Gobierno Provincial. Tras superar la tercera ronda, estuvo a punto de eliminar a Newell's en octavos de final.