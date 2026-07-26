En Rosario

Social Lux ganó por penales y volverá a jugar la final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino

En el partido de vuelta de la semifinal rosarina, ADIUR ganó 3-1, la serie terminó igualada 3-3 y Mercadito festejó desde los doce pasos tras imponerse 3-2. El rival en la definición será Defensores de la Costa, que este sábado eliminó a Colón.