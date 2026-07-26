Este domingo por la tarde, en la cancha del Viaducto, en Rosario, se definió a uno de los finalistas de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino 2026. ADIUR, el local, debía remontar el 0-2 de la ida que quedó en manos de Social Lux, el partido terminó 3-1 para las locales y la serie se definió desde el tiro penal, donde Mercadito se impuso 3-2 y se quedó con el boleto a la gran final.
Social Lux ganó por penales y volverá a jugar la final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino
En el partido de vuelta de la semifinal rosarina, ADIUR ganó 3-1, la serie terminó igualada 3-3 y Mercadito festejó desde los doce pasos tras imponerse 3-2. El rival en la definición será Defensores de la Costa, que este sábado eliminó a Colón.
En un partido electrizante, por lo demostrado en el campo de juego y lo que estaba en juego, nada menos que la posibilidad de disputar una final provincial, los equipos rosarinos no defraudaron y disputaron un cruce digno de una semifinal.
Con la obligación de revertir el 0-2 de la ida, que había quedado en manos de Social Lux, vigente campeón del torneo, ADIUR impuso las cartas de juego y pudo conseguir una victoria parcial.
Si bien en el inicio el partido fue parejo, las Naranjas estaban obligadas a abrir el marcador para achicar la diferencia global y por eso apostaron.
Así llegó el primer gol de la tarde, obra de Maira Sánchez y un tiro libre perfecto, a los 22 minutos de juego. Con la serie 1-2, no hubo festejo de gol, se buscó la pelota y se ubicó en el centro de la cancha para sacar rápido del medio.
Un complemento a puro goles
El regreso de los vestuarios le sentó mejor a Social Lux, que a los 2 minutos de reanudado el juego marcó el empate.
Tras un córner cerrado de Nerina Carruchthers, apareció Pamela Chindamo para anotar el 1-1. La jugada fue reclamada por el banco de suplentes de ADIUR, que pidió falta contra la arquera. Finalmente, la árbitra dispuso el saque desde el centro y la serie global se puso 3-1 para las defensoras del título.
A los 14 del complemento llegó el gol de Emilia Boccalini, que remató desde afuera del área y anotó por arriba de la arquera de Mercadito.
Cuatro minutos después el local sentenció el 3-1 final, obra de Antonella Amici, que hizo estallar al banco, empató la serie global y forzó la clasificación a la final de la Copa Santa Fe desde el tiro penal.
Desde los doce pasos
La definición desde el tiro penal fue igual de electrizante que los ochenta minutos anteriores y tuvo a la arquera de Social Lux como protagonista, atajando dos de los cinco pateados.
La definición de la serie estuvo en manos de la capitana de Mercadito, Janise Busquet, a quien le tocó patear el último tiro con la serie empatada, la pelota tocó la red e hizo estallar a la parcialidad visitante.
Otra final para Social
El elenco rosarino, defensor del título provincial, disputará la final por segunda vez consecutiva y buscará repetir lo echo en 2025 cuando levantó el trofeo ante Unión de Santa Fe.
El rival en esta edición será Defensores de la Costa, que dejó en el camino a Colón de Santa Fe.
Síntesis
ADIUR (3) (2): Abigail González, Sofía Arceo, Lara Varrenti, Bianca Gazzaniga, Maira Sánchez, Sofía Tedesco, Camila Siliberto, Camila Pajello, Carmela Maccarone, Antonella Amici, Emilia Boccalini. Suplentes: Ailen Rodríguez, Priscila Calabrese, María Emilia Sánchez, Josefina Luppi, Tania Genovar, Sofía Vera, María Sol Vázquez. DT: Mailén Lista Fernández.
Social Lux (1) (3): Estefanía Gauna, Pamela Chindamo, Rocío Serra, Magali Acosta, Janise Busquet, Nerina Carruchthers, Guadalupe Guevara, Evelyn Peralte, Brisa Cortes, Joana Benítez, Melisa Alfonso. Suplentes: Micaela Palacios, Valentina Flores, Malena Biulatto, Lourdes Maldonado, Camila González, Mayra Mansilla. DT: Mauro Palacios.
Árbitras: Belén Pereyra. ASIS1: Delfina López. ASIS2: Ivo Barbarich.