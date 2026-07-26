En el marco de los octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, el campeón de la edición 2022, Argentino de Rosario, recibía a Rosario Central en el Estadio José Martín Olaeta por un lugar en los cuartos de final del certamen.
Central derrotó a Argentino por penales y avanzó a cuartos de final
Tras el empate 1-1 en el tiempo regular el Canalla se impuso desde los doce pasos. El rival en la próxima fase será Los Andes, en Alcorta. Atlético Tostado ganó en Romang y jugará con Unión.
El encuentro comenzó favorable para el Salaito, ya que tras un centro del sector izquierdo, Juan Bautista Cantiani conectaría un cabezazo y anotaría el 1-0 parcial para los de Acoglanis.
Sin embargo, en la segunda etapa el elenco de Pobersnik llegaría a la igualdad. El encargado de marcar su gol fue el extremo recientemente convocado a primera división Valentino Felici, quien llegaría por el carril derecho y convertiría el 1-1 definitivo y forzaría a la definición mediante los penales.
Allí el equipo auriazul fue más efectivo y pudo imponerse por 5-3, logrando la clasificación a cuartos de final, donde enfrentarán a Los Andes de Alcorta, con fecha y horario a confirmar.
Síntesis
ARGENTINO: Francisco Olivera; Mateo González, Tiago Celes, Ignacio Canteros, Luciano Fernández; Facundo Velasco, Manuel Correa, Miguel Báez, Theo Guiñazú; Octavio Rubarth, Juan Cantiani.
Suplentes: Fabricio Manduca, Bruno Cabrera, Ignacio Valles, Thiago Bartalini, René González, Julián Andrada, Wilfrán Quinto.
DT. Leonardo Acoglanis.
ROSARIO CENTRAL: Leonardo Sosa; Sebastián Lago, Marco Vicente, Franco Castorani, Felipe Carnicero; Juan Guzmán, Joaquín Espina; Valentino Felici, Leonel Antúnez, Paulo Bustos; Gino Pavoni.
Suplentes: Ezequiel Zapata, Vicente Pendino, Fabrizio Ávalos, Tomás Stagnari, Joaquín Ferraris, Ramiro Barrientos. Ignacio Moreno.
DT. Mario Pobersnik.
Atlético Tostado ganó y jugará con Unión
En el otro partido de octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, hubo choque de representantes del norte provincial. En la localidad de Romang, el local recibió la visita de Atlético Tostado para definir el pasaje a la ronda de cuartos de final donde ya esperaba Unión de Santa Fe.
Tras 90 partidos de alta intensidad y máxima paridad, la victoria quedó en manos de la visita con marcador final de 2 tantos contra 1. Con una gran labor colectiva en el complemento, Atlético reaccionó y revirtió un partido en el que comenzó perdiendo por el gol de Núñez a los 43 del primer tiempo en favor de Romang.
Como sucediera hace un par de semanas ante El Quillá, el verde de Tostado mostró toda su jerarquía y su entrega para dar vuelta la historia y, con goles de Leandro Ojeda y Alejandro Leiva, terminar celebrando a domicilio el lugar entre los 8 mejores de la provincia.
En la siguiente etapa, Atlético será anfitrión nada menos que de Unión de Santa Fe, el vigente campeón y que visitará Tostado el próximo sábado 1° de agosto en horario a definir.