En Arroyo Seco

Newell’s derrotó por penales a Leones y aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Santa Fe

Fue 1-1 en el tiempo regular y 4-1 desde los doce pasos para los leprosos, que enfrentarán a Timbuense en la próxima ronda. Tobías Meoniz convirtió para el equipo de la familia Messi, mientras que Ivo Pavicich lo igualó para el equipo rojinegro. El sábado se define el primer semifinalista en Tostado.