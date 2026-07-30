En una linda tarde-noche de fútbol se veían las caras Leones y Newell’s Old Boys en el Estadio Antonio Di Giácomo de Arroyo Seco, donde el club blaugrana hace las veces de local, por los octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
Newell’s derrotó por penales a Leones y aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Santa Fe
Fue 1-1 en el tiempo regular y 4-1 desde los doce pasos para los leprosos, que enfrentarán a Timbuense en la próxima ronda. Tobías Meoniz convirtió para el equipo de la familia Messi, mientras que Ivo Pavicich lo igualó para el equipo rojinegro. El sábado se define el primer semifinalista en Tostado.
El encuentro comenzaba mejor para los dirigidos por Ferlazzo, quienes a los 8 minutos lograrían la ventaja inicial en el marcador. El encargado de marcar su gol fue el lateral derecho Tobías Meoniz, quien conectó ‘de primera’ un rebote del fondo rojinegro y definió rasante al primer palo para adelantarse en el tanteador.
Tras el 1-0 parcial ambos equipos tuvieron chances de concretar, pero la ineficacia para definir y la respuesta de los guardametas lo hicieron imposible, motivo por el cual el resultado no se modificó en la primera etapa.
Ya en el complemento el conjunto de Bernardi mejoraría en ofensiva con las variantes propuestas por el técnico y se acercaría cada vez más al arco de Daniele. Tanto es así que sobre el final del encuentro, ya en tiempo añadido, el ingresado Ivo Pavicich bajó una pelota aérea y definió cruzado para establecer el 1-1 definitivo.
De este modo la clasificación se definiría desde el punto del penal. Allí el gran protagonista de la jornada fue el arquero leproso Francisco Sciarini, quien no solo ejecutó y convirtió el primer penal de la serie, sino que también contuvo el segundo de Leones.
Finalmente el resultado desde los doce pasos fue de 4-1 a favor de Newell’s, quien enfrentará en cuartos de final a Timbuense, quien se clasificó tras derrotar por penales a Central Córdoba.
La síntesis
LEONES: Ezequiel Daniele; Tobías Meoniz, Valentino Stizza, Rodrigo Quinteros, Galo Bernardini; Sebastián Peñaloza, Franco Tanneur, Alejo Fernández; Juan Vieyra, Gonzalo González, Lautaro Giménez.
Suplentes: Nicolás Baleani, Lucas Zapata, Leandro Duarte, Denis Rodríguez, Kevin Collera, Francisco Bravo, Cristian Ortigoza.
DT.: Franco Ferlazzo.
NEWELL’S: Francisco Sciarini; Benjamín Barrios; Gino Barrio, Valentín Rosso, Néstor Boretto, Leonel Aranda; Gino Mutti, Braico Peralta, Tiago Grondona; Jeremías Morales, Joaquín Amadío.
Suplentes: Augusto Villar, Alejo Velacoz, Thiago Galli, Agustín Melgarejo, Renzo Mignacco, Elián Sosa, Ivo Pavicich.
DT.: Lucas Bernardi.
ÁRBITROS: Lucas Maldonado, Juan Giordano, Federico Cermenio.
Pasó Timbuense
En el otro partido de octavos de final de la Copa Santa Fe que se jugó este miércoles por la noche, Timbuense hizo historia al derrotar por penales a Central Córdoba de Rosario para instalarse entre los 8 mejores del torneo que organiza el Gobierno de la Provincia.
Tras igualar sin goles en los 90 minutos, el equipo que dirige Alejandro Fernández terminó celebrando luego de imponerse 5 a 4 en la tanda de disparos desde los 12 pasos. Galarza, Romero, Zapulca, Salas y Valen anotaron para el conjunto ganador, que de esta manera será anfitrión de Newell’s en el partido único por un lugar en las semifinales.
Respecto de la continuidad de esta edición 2026 de la Copa Santa Fe, el próximo sábado en la ciudad de Tostado se resolverá el primer cruce de cuartos de final. En la localidad cabecera del departamento 9 de Julio, Atlético recibirá al vigente campeón Unión de Santa Fe en serie a partido único y con definición por penales en caso de igualdad.
El ganador de Atlético Tostado – Unión jugará con el vencedor de Sanjustino – 9 de Julio de Rafaela, quienes se enfrentarán el próximo miércoles por la noche en el portón del norte santafesino.