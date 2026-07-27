Cumpliendo con lo establecido en el cronograma de disputa de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de Rugby, en la tarde de este sábado 25 de julio se disputaron los partidos correspondientes a la quinta jornada de la Zona Campeonato del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
Universitario le ganó al CRAI y sigue bien arriba en la Copa Santa Fe de rugby
Se jugó este sábado la quinta fecha de la Zona Campeonato. La formación de Barrio Las Delicias volvió a ganar y sacó 8 puntos de distancia en lo más alto de la tabla. El gitano, Alma que quedó libre y CRAR que perdió en Sauce Viejo son escoltas.
En lo que respecta a los equipos representantes de la Unión Santafesina, los resultados de la jornada dejaron como único líder a Universitario, que obtuvo una gran victoria en el predio del CRAI y aprovechó los demás marcadores para extender la ventaja en la cima de la tabla de colocaciones.
Respecto de lo sucedido a la vera de la Autopista, el elenco del barrio Las Delicias ratificó su condición de candidato en esta Copa Santa Fe e impuso condiciones sobre el gitano, derrotándolo por 26 a 19 para además sumar el punto bonus. Con estas 5 unidades, el cuervo acumula 24 y le sacó 8 de distancia a sus más inmediatos perseguidores que no pudieron ganar en esta fecha.
En Sauce Viejo, el CRAR de Rafaela no pudo con Santa Fe Rugby y terminó cayendo por 43 a 27, mientras que en Cabaña Leiva fue victoria para La Salle sobre Querandí RC con marcador final de 45 a 27. Por último, en San Vicente, el que festejó fue Brown tras derrotar 43 a 17 a Cha Roga de Santo Tomé. El vigente campeón, Alma Juniors de Esperanza, tuvo fecha libre este sábado.
Las posiciones y lo que se viene
Con estos resultados y al completarse la quinta jornada de la Zona Campeonato, Uni es único líder con 24 seguido por CRAI, CRAR de Rafaela y Alma Juniors que tienen 16. Más atrás aparece La Salle que tiene 14, Brown que suma 11 y Santa Fe Rugby que acumula 8. Cerrando la tabla quedaron Cha Roga con 1 punto y Querandí sin unidades.
En la próxima jornada a disputarse el sábado 1° de agosto chocarán Querandí con Brown, Santa Fe Rugby con La Salle, CRAI frente a CRAR y el puntero Universitario visitará a Alma Juniors, quedando libre Cha Roga.
En reserva
Previo a lo que fueron los cotejos en Primera División, se jugaron los partidos correspondientes al divisional de Reserva de esta Copa Santa Fe de Rugby.
En la quinta jornada que se disputó este fin de semana, Universitario se impuso ante el CRAI por 26 a 14 mientras que Santa Fe Rugby superó al puntero CRAR por 42 a 22. Además, La Salle goleó 101 a Querandí mientras que Cha Roga se hizo fuerte en San Vicente y le ganó a Brown 39 a 19.
Con estos resultados, el certamen de reserva tiene dos líderes: Universitario y CRAR con 20 unidades cada uno. En el tercer lugar aparece CRAI con 15 y más atrás quedó Santa Fe, con 14. Completando el clasificador asoman La Salle con 12, Alma y Cha Roga con 10 y Brown y Querandí sin puntos hasta el momento. Este sábado se juega la sexta fecha con el mismo cronograma que en Primera.
Vale destacar que el pasado sábado se jugó un partido correspondiente a la zona Desarrollo, con victoria para San Jorge RC sobre Coronda RC por 24 a 18.