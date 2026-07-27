A domicilio

Universitario le ganó al CRAI y sigue bien arriba en la Copa Santa Fe de rugby

Se jugó este sábado la quinta fecha de la Zona Campeonato. La formación de Barrio Las Delicias volvió a ganar y sacó 8 puntos de distancia en lo más alto de la tabla. El gitano, Alma que quedó libre y CRAR que perdió en Sauce Viejo son escoltas.