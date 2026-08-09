Valentín Perrone volvió a mostrar en Silverstone que nunca conviene descartarlo. El argentino perdió terreno en la largada, quedó relegado dentro de un grupo numeroso y debió reconstruir su carrera. Lo hizo sin desesperarse, esperando su oportunidad hasta encontrarla en el momento decisivo: la última vuelta.
Perrone volvió al podio de Moto3 con una maniobra brillante en Silverstone
El argentino se recuperó de una largada complicada y terminó tercero luego de superar a Adrián Fernández en el último sector de la carrera. David Almansa se quedó con la victoria y Álvaro Carpe fue segundo. Marco Morelli completó la competencia en el 16° puesto. En MotoGP, Raúl Fernández encabezó un podio íntegramente ocupado por motos Aprilia.
El piloto del Red Bull KTM Tech3 había partido desde la primera fila, en el tercer lugar, después de completar una clasificación que lo dejó ante una oportunidad concreta de pelear por el podio. Sin embargo, una salida complicada lo hizo caer hasta la sexta posición y lo obligó a trabajar mucho más de lo esperado.
Moto3 volvió a ofrecer una de esas carreras en las que resulta difícil anticipar el desenlace. Los cambios de posiciones fueron permanentes, el pelotón se mantuvo agrupado durante buena parte de las 15 vueltas y varios de los protagonistas quedaron fuera de competencia por distintas caídas.
David Almansa logró ubicarse al frente y, en medio de tanta pelea, consiguió construir una pequeña diferencia. Detrás suyo, en cambio, nadie tenía asegurado nada.
Perrone fue recuperando posiciones mientras la definición comenzaba a tomar forma. La caída de Brian Uriarte, cuando marchaba tercero, volvió a cambiar el escenario en el último giro. Adrián Fernández parecía encaminado a quedarse con el último lugar del podio, pero un movimiento suyo en el sector final abrió una posibilidad.
El argentino no la desaprovechó. Primero avanzó Álvaro Carpe y, casi inmediatamente, Perrone encontró el espacio para superar también a Fernández en la última curva. Una maniobra limpia, ajustada y cargada de decisión que le permitió cruzar la meta en el tercer puesto, apenas 991 milésimas por detrás del ganador.
Almansa se quedó con la victoria y Carpe fue segundo, a 701 milésimas. Perrone completó el podio y sumó 16 puntos importantes para ubicarse séptimo en el campeonato.
Fue su segundo podio de la temporada y el primero desde la fecha inaugural disputada en Tailandia, donde también había finalizado tercero. El resultado tuvo un valor especial por la manera en que fue construido: después de perder posiciones en el comienzo, el argentino mantuvo la calma y resolvió la carrera en el último momento.
La competencia no contó con Máximo Quiles, líder del Mundial, quien sufrió una fractura en la clavícula derecha durante la clasificación. Su ausencia fue aprovechada por Carpe, que ahora aparece como su principal perseguidor, aunque Quiles todavía conserva una ventaja de 85 puntos.
El otro representante argentino, Marco Morelli, largó desde la quinta fila luego de clasificarse 14° y terminó la carrera en la 16ª posición. El piloto del CFMOTO Valresa Aspar Team quedó muy cerca de ingresar en la zona de puntos durante su primera presentación en Silverstone.
La próxima escala del campeonato será el Gran Premio de Aragón, que se disputará entre el 28 y el 30 de agosto.
Raúl Fernández dominó en MotoGP
Antes de la definición de Moto3, Raúl Fernández había construido una victoria incontestable en la carrera principal de MotoGP. El español tomó el liderazgo en la primera curva y desde allí comenzó a escaparse, sin permitir que sus perseguidores pudieran acercarse.
El piloto del Trackhouse Racing cruzó la meta con 2,5 segundos de ventaja y consiguió su segundo triunfo en la categoría mayor, el primero de la temporada. Además, se convirtió en el duodécimo vencedor diferente de los últimos 12 Grandes Premios de Gran Bretaña.
Jorge Martín terminó segundo y Marco Bezzecchi fue tercero. Aunque solamente los dos últimos pertenecen al equipo oficial de la marca, las tres motos del podio fueron Aprilia.
Martín salió fortalecido de Silverstone: después de ganar el Sprint del sábado, el segundo puesto del domingo le permitió ampliar a 31 puntos su ventaja en el campeonato sobre Bezzecchi. Marc Márquez, que volvió a sufrir durante el fin de semana británico, finalizó séptimo y quedó a 40 unidades del líder.