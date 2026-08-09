Motociclismo

Perrone volvió al podio de Moto3 con una maniobra brillante en Silverstone

El argentino se recuperó de una largada complicada y terminó tercero luego de superar a Adrián Fernández en el último sector de la carrera. David Almansa se quedó con la victoria y Álvaro Carpe fue segundo. Marco Morelli completó la competencia en el 16° puesto. En MotoGP, Raúl Fernández encabezó un podio íntegramente ocupado por motos Aprilia.