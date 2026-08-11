Automovilismo

El regreso más esperado: Buenos Aires prepara una pista con el nombre de Fangio

El nuevo trazado proyectado para recibir a la Fórmula 1 dentro del Autódromo Oscar y Juan Gálvez homenajearía al quíntuple campeón mundial. Las obras avanzan, aunque todavía no existe una fecha confirmada para el regreso de la Máxima.