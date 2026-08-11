Buenos Aires acelera sus trabajos para volver a colocarse en el mapa del automovilismo internacional. Mientras avanzan las obras que permitirán el regreso del MotoGP en 2027, la Ciudad decidió dar un paso más: construir también la infraestructura necesaria para que la Fórmula 1 pueda regresar algún día a la Argentina.
El regreso más esperado: Buenos Aires prepara una pista con el nombre de Fangio
El nuevo trazado proyectado para recibir a la Fórmula 1 dentro del Autódromo Oscar y Juan Gálvez homenajearía al quíntuple campeón mundial. Las obras avanzan, aunque todavía no existe una fecha confirmada para el regreso de la Máxima.
Dentro de ese proyecto aparece un nombre imposible de separar de la historia de la Máxima: Juan Manuel Fangio.
La posibilidad que se analiza es que el nuevo trazado diseñado específicamente para la Fórmula 1 lleve el nombre del quíntuple campeón mundial. No significaría borrar la identidad del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, sino sumar un homenaje dentro de un predio que guarda buena parte de la memoria del automovilismo argentino.
Según la información conocida en las últimas horas, la pista de Fórmula 1 podría denominarse Circuito Juan Manuel Fangio, mientras que el conjunto del predio pasaría a llamarse Parque Deportivo Motor Hermanos Gálvez. Por el momento, esta denominación no fue anunciada oficialmente.
Fangio y los Gálvez, juntos en el mismo lugar
La propuesta intenta evitar una discusión inevitable. Oscar y Juan Gálvez forman parte de la identidad del autódromo porteño y representan una época fundamental del Turismo Carretera. Fangio, en cambio, fue el hombre que llevó al automovilismo argentino a la cima del mundo y uno de los impulsores de la construcción del escenario inaugurado en 1952.
De esta manera, los tres nombres podrían convivir. Los hermanos Gálvez continuarían identificando al autódromo y al futuro parque deportivo, mientras que Fangio sería homenajeado en el circuito internacional preparado para la Fórmula 1.
El gesto tendría además una enorme carga simbólica. El balcarceño ganó cinco campeonatos mundiales entre 1951 y 1957 y todavía es considerado una de las grandes figuras de todos los tiempos. Que su nombre identifique la pista en la que Argentina pretende recuperar su Gran Premio cerraría parte de una historia que comenzó hace más de siete décadas.
Una pista diferente para la Fórmula 1
El circuito proyectado para la Máxima tendrá aproximadamente 4,9 kilómetros y 15 curvas, nueve hacia la derecha y seis hacia la izquierda. La velocidad máxima estimada es de 340 kilómetros por hora, con un promedio cercano a los 225 km/h.
Uno de los cambios principales será la construcción de una nueva horquilla. Para extender la pista se utilizará parte del terreno ocupado hasta ahora por el kartódromo, que será trasladado a otro sector.
También se trabaja en un túnel destinado al ingreso de la logística, nuevos boxes, zonas técnicas, defensas, vías de escape y una renovación completa del pavimento. El objetivo es conseguir la homologación Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil, requisito indispensable para organizar un Gran Premio.
“Tomamos la decisión de ir por las obras que requiere la F1, que son un túnel de acceso, una horquilla más larga y una pista distinta”, explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La Ciudad informó que los trabajos alcanzaron un avance cercano al 60%. Buenos Aires Ciudad
El autódromo avanza, pero la carrera todavía no está
La decisión de preparar el escenario representa un avance concreto, aunque no significa que la Fórmula 1 ya tenga confirmada una fecha en Buenos Aires.
Por ahora, lo seguro es el regreso del MotoGP en 2027. Esa competencia será la gran prueba para las nuevas instalaciones y funcionará como una vidriera internacional ante los responsables de Liberty Media, grupo que controla tanto los derechos comerciales de la Fórmula 1 como los del Mundial de Motociclismo.
El nuevo circuito podría llevar el nombre de Juan Manuel Fangio
El trazado proyectado para recibir a la Fórmula 1 dentro del Autódromo Oscar y Juan Gálvez homenajearía al quíntuple campeón mundial. Las obras avanzan, aunque el regreso de la Máxima todavía no está confirmado.
Buenos Aires vuelve a mirar hacia la Fórmula 1 y, en medio de las obras que están transformando el histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, comenzó a tomar fuerza una idea cargada de simbolismo: que el nuevo circuito pensado para la Máxima lleve el nombre de Juan Manuel Fangio.
No se trataría de borrar la identidad del Gálvez ni de reemplazar el homenaje a Oscar y Juan, dos figuras fundamentales del Turismo Carretera. La propuesta apunta a denominar Juan Manuel Fangio al trazado específico que utilizaría la Fórmula 1, mientras que el predio completo podría adoptar el nombre de Parque Deportivo Motor Hermanos Gálvez.
De esta manera, tres de los apellidos más importantes de la historia del automovilismo argentino convivirían dentro del renovado escenario porteño.
Un trazado pensado para la Fórmula 1
Según la información conocida en las últimas horas, el circuito destinado a la Máxima tendría aproximadamente 4,9 kilómetros de extensión y 15 curvas. El diseño contempla una nueva horquilla, la prolongación de la recta opuesta y la utilización del sector que hasta ahora ocupaba el kartódromo, que será trasladado.
La pista tendrá un ancho mínimo de 12 metros, que aumentará en la recta principal y llegará a los 18 metros en la primera curva. Las simulaciones proyectan velocidades máximas cercanas a los 340 kilómetros por hora.
Las reformas también incluyen nuevos boxes, una torre de control, zonas técnicas, mejoras en el paddock y un túnel que permitirá conectar el acceso de la avenida Roca con el centro del circuito sin interferir con la actividad en pista.
El proyecto fue desarrollado junto con Tilke Engineers & Architects y busca que el autódromo consiga la homologación Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil, el requisito indispensable para poder organizar una carrera de Fórmula 1.
Fangio, una presencia inevitable
La elección del nombre de Juan Manuel Fangio no sería un simple gesto protocolar. El balcarceño fue uno de los impulsores de la construcción del autódromo porteño y ganó allí la competencia principal de su inauguración, disputada en marzo de 1952.
Además, el quíntuple campeón mundial fue el gran protagonista de los primeros años del Gran Premio de Argentina. Sus victorias ayudaron a convertir a Buenos Aires en una de las capitales del automovilismo durante la década de 1950.
Por eso, que el nuevo circuito destinado a la Fórmula 1 lleve su nombre aparece como una forma de unir aquella época dorada con el proyecto que intenta devolver al país al calendario mundial.
La denominación todavía no fue anunciada oficialmente. Por el momento, se trata de una propuesta conocida alrededor del proyecto y vinculada específicamente con el trazado de Fórmula 1, no con un cambio total del nombre del autódromo.
La obra avanza, pero la Fórmula 1 aún debe esperar
El Gobierno de la Ciudad informó que los trabajos alcanzaron alrededor de un 60% de avance. La primera meta concreta será recibir al MotoGP en 2027, cuyo regreso a Buenos Aires ya está confirmado.
Sin embargo, durante la ejecución del proyecto se decidió avanzar directamente con las modificaciones necesarias para aspirar también a la Fórmula 1.
“Tomamos la decisión de ir por las obras que requiere la F1, que son un túnel de acceso, una horquilla más larga y una pista distinta”, explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Macri también aseguró que la categoría sigue de cerca la transformación del escenario: “La F1 viene verificando el avance de obra de manera concreta. La exhibición de Franco Colapinto en Palermo nos ayudó muchísimo. Acá hay pasión fierrera y tenemos una gran posibilidad de que vuelva”.
Por ahora, Buenos Aires no tiene una fecha asegurada. La Ciudad trabaja para contar con un circuito habilitado y estar preparada si se abre un espacio dentro de un calendario que ya tiene 24 Grandes Premios y numerosos contratos a largo plazo.
Una oportunidad extraordinaria podría aparecer en 2027 si continúan las dificultades con algunas carreras de Medio Oriente. Sin embargo, en condiciones normales, el horizonte más realista parece ubicarse a partir de 2029.
La Fórmula 1 todavía no confirmó su regreso, pero Buenos Aires decidió dar el primer paso: construir el circuito. Y si la Máxima finalmente vuelve a la Argentina, podría hacerlo sobre una pista con el nombre más grande de su historia: Juan Manuel Fangio.