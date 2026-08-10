Franco Colapinto

Alpine abrió las puertas de su historia y le hizo un lugar especial a Colapinto

La escudería recorrió el pasado de la fábrica de Enstone, donde nacieron los Benetton y Renault campeones, e incluyó varias referencias al piloto argentino. El video apareció mientras se espera una definición sobre su continuidad en la Fórmula 1 para 2027.