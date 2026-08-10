Enstone guarda buena parte de la historia moderna de la Fórmula 1. En esa fábrica inglesa nacieron los autos que llevaron los nombres de Benetton, Renault y, desde hace algunos años, Alpine. Allí trabajaron campeones, se construyeron monoplazas inolvidables y también se tomaron decisiones que cambiaron el destino de varios pilotos.
Alpine abrió las puertas de su historia y le hizo un lugar especial a Colapinto
La escudería recorrió el pasado de la fábrica de Enstone, donde nacieron los Benetton y Renault campeones, e incluyó varias referencias al piloto argentino. El video apareció mientras se espera una definición sobre su continuidad en la Fórmula 1 para 2027.
Alpine decidió recorrer ese pasado durante el receso de verano de la categoría. Sin embargo, en medio de los recuerdos también reservó un lugar especial para su presente: Franco Colapinto.
La escudería publicó en sus redes sociales un video titulado “Nuestra historia de Enstone”, en el que muestra algunos de los símbolos de la fábrica y el trabajo que realizan diariamente sus integrantes. Dentro de ese relato aparecen varias referencias al argentino que rápidamente fueron interpretadas como nuevos indicios sobre su posible continuidad en la temporada 2027.
No se trató de una publicación destinada exclusivamente a Colapinto. Esa es, precisamente, la particularidad del mensaje. Alpine decidió colocarlo dentro de una historia mucho más amplia, como una de las figuras que actualmente representan a la estructura.
De Alonso y Gasly a Franco
El recorrido comienza en la tradicional entrada de Enstone y continúa con algunos objetos que explican el peso histórico del lugar.
Entre ellos aparece el Renault R25 con el que Fernando Alonso obtuvo su primer campeonato mundial en 2005. También se muestra un trofeo relacionado con Pierre Gasly, el piloto francés que ya tiene asegurada su permanencia dentro del equipo.
Pero la presencia de Colapinto no queda reducida a una imagen fugaz.
Uno de los momentos centrales recrea una fotografía del argentino conversando de manera distendida con Flavio Briatore. Ambos aparecen sentados frente a una mesa dentro de una oficina, en una escena que ya había sido difundida anteriormente por la escudería.
Alpine, sin embargo, modificó un detalle de la imagen original. En uno de los cuadros ubicados detrás de Franco y Briatore colocó una fotografía del argentino durante la exhibición realizada en Buenos Aires, cuando condujo un Fórmula 1 por las calles de Palermo y levantó la bandera nacional ante miles de personas.
El cambio difícilmente pueda considerarse casual. La escudería eligió unir en una misma escena a Briatore, Colapinto y una de las demostraciones más importantes que Alpine realizó durante el año en América Latina.
El auto 43, en el corazón de la fábrica
El video también muestra el trabajo menos visible de la Fórmula 1: las horas frente a las computadoras, el simulador, el diseño de componentes y la fabricación de las piezas que después llegan a los circuitos.
En ese tramo aparece otro detalle significativo. El monoplaza número 43 de Colapinto es mostrado dentro del túnel de viento de Enstone, una de las instalaciones fundamentales para desarrollar la aerodinámica de un Fórmula 1.
La secuencia vuelve a colocar al argentino en el centro del presente deportivo del equipo. Ya no se trata únicamente de una fotografía o de una referencia a la pasión de los hinchas argentinos, sino de su auto dentro de uno de los sectores más importantes de la fábrica.
Alpine acompañó el contenido con una frase breve: “Nuestra historia de Enstone”. Para los seguidores de Franco, verlo integrado en ese relato fue suficiente para reavivar las expectativas.
Una señal, no una confirmación
La publicación apareció en un momento particular. La Fórmula 1 se encuentra en su receso de verano y el futuro de Colapinto todavía no fue confirmado oficialmente.
Pierre Gasly posee un acuerdo de largo plazo con Alpine, mientras que el segundo asiento continúa rodeado por las versiones habituales del mercado de pilotos. La intención de la escudería sería sostener a Franco, aunque el anuncio deberá llegar por los canales oficiales.
Por eso, el video debe interpretarse como una señal de respaldo y no como la comunicación de una renovación.
El propio Briatore evitó colocar toda la responsabilidad sobre los pilotos cuando analizó la situación del equipo. El italiano consideró que Alpine primero debe mejorar el auto, la aerodinámica y el funcionamiento en boxes antes de buscar diferencias mediante un cambio de nombres.
Su argumento fue sencillo: salvo que se cuente con un piloto capaz de obtener varias décimas extraordinarias, ninguna modificación en la formación compensará las limitaciones de un monoplaza que todavía está lejos de los equipos de punta.
Dentro de ese contexto, Colapinto fortaleció su posición durante la primera parte de la temporada. El argentino sumó 19 puntos y consiguió sus mejores resultados con Alpine, entre ellos el sexto puesto de Canadá.
En Bélgica también protagonizó una de sus actuaciones más destacadas. Avanzó diez posiciones y realizó un doble sobrepaso sobre Gasly y Liam Lawson que posteriormente fue elegido por los aficionados como la mejor maniobra del mes en la Fórmula 1.
Franco ya forma parte de Enstone
La continuidad de un piloto no se define por una publicación en las redes sociales. En la Fórmula 1 pesan el rendimiento, los contratos, la opinión de los responsables del equipo, los patrocinadores y la dirección que pretende seguir cada proyecto.
Pero tampoco parece menor la decisión de Alpine de incluir a Colapinto en una producción dedicada a la identidad de su fábrica.
Enstone fue Toleman, Benetton y Renault antes de convertirse en Alpine. Allí Michael Schumacher comenzó a construir su historia como campeón y Fernando Alonso alcanzó la cima de la Fórmula 1. Ahora, mientras el equipo intenta recuperar una parte de aquella grandeza, Franco aparece dentro de su relato.
La confirmación sobre 2027 todavía deberá esperar. Alpine no hizo un anuncio, pero dejó un mensaje difícil de ignorar: cuando decidió contar su historia, también eligió mostrar al argentino como parte de ella.