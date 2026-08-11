Automovilismo

Los ingresos de la Fórmula 1 cayeron un 38% frente al mismo período de 2025

Liberty Media informó una reducción significativa de sus ingresos durante el segundo trimestre de 2026. La comparación, sin embargo, está condicionada por las cuatro carreras menos que se disputaron respecto del mismo período del año pasado. La categoría confía en recuperar terreno durante la segunda mitad de la temporada.