La Fórmula 1 presentó números que, observados de manera aislada, podrían encender todas las alarmas. Entre abril y junio de 2026, sus ingresos cayeron un 38%, mientras que uno de sus principales indicadores de rentabilidad se redujo un 61%.
Los ingresos de la Fórmula 1 cayeron un 38% frente al mismo período de 2025
Liberty Media informó una reducción significativa de sus ingresos durante el segundo trimestre de 2026. La comparación, sin embargo, está condicionada por las cuatro carreras menos que se disputaron respecto del mismo período del año pasado. La categoría confía en recuperar terreno durante la segunda mitad de la temporada.
Pero detrás de esos porcentajes existe una explicación concreta: durante ese período hubo muchas menos carreras.
Liberty Media, propietaria de los derechos comerciales de la categoría, publicó su informe correspondiente al segundo trimestre del año. La F1 generó 764 millones de dólares, frente a los 1.226 millones obtenidos durante los mismos tres meses de 2025.
El ingreso operativo también bajó de 293 a 73 millones de dólares. A su vez, el OIBDA ajustado —un indicador utilizado por las empresas para medir el desempeño del negocio antes de determinados gastos financieros y contables— pasó de 361 a 139 millones de dólares. En este último caso, la reducción fue del 61%.
Las cifras son fuertes, pero no reflejan necesariamente una pérdida de interés por la Fórmula 1 ni un deterioro profundo de su negocio. La principal diferencia se encuentra en la cantidad de grandes premios contabilizados.
Cuatro carreras menos: Durante el segundo trimestre de 2025 se disputaron nueve carreras. En el mismo período de 2026 solamente hubo cinco.
El Gran Premio de Japón fue adelantado y quedó incluido dentro del primer trimestre del año. Imola salió del calendario, mientras que las competencias de Bahréin y Arabia Saudita no pudieron celebrarse en sus fechas originales debido a la situación en Oriente Medio.
En otras palabras, la Fórmula 1 tuvo un 44% menos de carreras durante el trimestre y, como consecuencia, recibió menos dinero por derechos de televisión, organización de grandes premios, patrocinios, hospitalidad y transporte de los equipos.
Una parte importante de los contratos comerciales se registra contablemente a medida que se disputan las competencias. Si hay menos carreras dentro de un trimestre, también se reconocen menos ingresos durante ese período.
La comparación de los primeros seis meses ofrece una imagen menos abrupta. Entre enero y junio, los ingresos de la categoría bajaron un 15%, al pasar de 1.629 a 1.381 millones de dólares.
En la primera mitad de 2025 se habían corrido 11 grandes premios. Este año fueron ocho.
Liberty Media también aclaró que la comparación está influida por un ingreso extraordinario relacionado con el estreno de la película de la Fórmula 1, contabilizado durante el segundo trimestre del año pasado y que no volvió a repetirse en 2026.
Menos dinero para los equipos. La alteración del calendario también tuvo consecuencias para las escuderías. Los equipos compartieron 316 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026, frente a los 513 millones recibidos en el mismo período del año pasado.
En el acumulado de los primeros seis meses, los pagos bajaron de 627 a 500 millones de dólares. Esto no significa que las escuderías hayan perdido definitivamente esa diferencia. Los pagos se realizan de manera proporcional a los ingresos y a la cantidad de carreras disputadas, por lo que parte del dinero podría recuperarse durante una segunda mitad del campeonato más cargada.
La propia estructura de gastos de la Fórmula 1 también se redujo. Al organizar menos grandes premios, la categoría destinó menos recursos al traslado de materiales, la hospitalidad, los viajes y otros servicios vinculados con cada evento.
Una segunda mitad más intensa
La expectativa de Liberty Media está depositada en los últimos meses de 2026. La Fórmula 1 encontró una solución para recuperar el Gran Premio de Bahréin, que se celebrará en octubre en Malasia. La categoría ahora trabaja con una previsión de 23 carreras, solamente una menos que las disputadas en 2025.
El tercer trimestre tendrá siete grandes premios, uno más que en el mismo período del año pasado. Entre ellos aparecerá la nueva competencia de Madrid.
El panorama del último tramo todavía dependerá de lo que ocurra con Catar y Abu Dabi. Si ambas carreras pueden desarrollarse, el cuarto trimestre tendrá ocho fechas, frente a las siete disputadas durante ese período en 2025.
En caso de una cancelación, la Fórmula 1 contempla la posibilidad de terminar la temporada en Europa. Imola aparece como una de las alternativas para recibir una eventual final en diciembre.
Con 22 o 23 grandes premios, el impacto económico anual sería mucho menor que el reflejado por las cifras del segundo trimestre.
Más carreras sprint desde 2027
La Fórmula 1 no planea ampliar inmediatamente su calendario tradicional. Stefano Domenicali aseguró que los lugares disponibles están comprometidos hasta 2028 y que, por ahora, no existe margen para sumar nuevos grandes premios.
El próximo movimiento comercial será aumentar la cantidad de carreras sprint. Los fines de semana con este formato ofrecen actividad competitiva desde el viernes y suelen mejorar la venta de entradas durante las primeras jornadas. Por esa razón, los organizadores están dispuestos a pagar un monto adicional para incorporarlos.
Domenicali confirmó que en 2027 habrá más sprints, aunque la cantidad y las sedes se conocerán junto con el nuevo calendario.
La intención no es llevar el formato a todas las fechas. La Fórmula 1 considera que debe conservar cierta exclusividad para mantener su valor deportivo y comercial.
El nuevo lujo de la Fórmula 1
La categoría también busca aumentar sus ingresos mediante experiencias destinadas a los espectadores de mayor poder adquisitivo.
El Paddock Club agotó sus lugares durante 2026 y las principales asignaciones para los equipos ya están comprometidas para 2027. Ante esa demanda, la F1 pretende crear nuevas propuestas por fuera de la hospitalidad tradicional.
Uno de los ejemplos es “Outlap”, una experiencia desarrollada junto a LVMH para apenas 12 invitados. La propuesta combina una cena de lujo con un recorrido por el circuito dentro de una estructura especialmente acondicionada.
Fue estrenada durante el Gran Premio de Bélgica y llegará a otros escenarios europeos en 2027. Su precio supera los 10.000 euros por persona.
La Fórmula 1 también buscará nuevos acuerdos de licencias y dividirá comercialmente el amplio mercado de la inteligencia artificial, en lugar de entregárselo de manera exclusiva a una sola empresa.
Los números del segundo trimestre muestran una caída profunda, pero el negocio no parece haberse frenado. La audiencia, la asistencia a los circuitos y la demanda de experiencias premium continúan creciendo.
Esta vez, la explicación no está en una pérdida de atractivo. Está en algo mucho más sencillo: entre abril y junio hubo cuatro domingos menos con autos de Fórmula 1 en la pista.