Automovilismo

La Fórmula 1 cambia otra vez: lo que será prohibido en 2027

La FIA introducirá nuevas restricciones aerodinámicas para reducir la velocidad en las curvas, cuidar los neumáticos y evitar otra costosa carrera de desarrollo entre los equipos. Los cambios no serán una revolución, pero podrían modificar el equilibrio de fuerzas de la categoría.