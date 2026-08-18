La Fórmula 1 se prepara para regresar después del receso de verano y lo hará con un fin de semana diferente. Por primera vez, el circuito de Zandvoort recibirá el formato Sprint, una novedad que reducirá al mínimo el tiempo de preparación y obligará a los equipos a encontrar rápidamente la puesta a punto adecuada.
La Fórmula 1 vuelve con un desafío nuevo: Zandvoort estrena el formato Sprint
Comienza la segunda parte de la temporada con apenas una práctica libre. La arena, el viento y las curvas peraltadas convertirán el cuidado de los neumáticos en una de las claves del fin de semana.
Ubicado sobre la costa del Mar del Norte, a unos 40 kilómetros de Ámsterdam, el trazado neerlandés tiene 4.259 metros de extensión y 14 curvas. Su sello distintivo aparece en los virajes 3 y 14, dos sectores peraltados con inclinaciones de 19 y 18 grados, incluso superiores a las del óvalo de Indianápolis.
Estas características generan fuerzas verticales y laterales muy elevadas sobre los neumáticos. A eso se suma una sucesión casi permanente de curvas, algunas de ellas de alta velocidad, que convierte a Zandvoort en uno de los circuitos más exigentes pese a la corta duración de la vuelta.
Una sola hora para encontrar el equilibrio
El estreno del Sprint les dejará a los equipos apenas una práctica libre de una hora antes de entrar en competencia. En ese breve margen deberán comprender el comportamiento de los neumáticos, ajustar la altura de los autos y definir una configuración que funcione tanto en la prueba corta del sábado como en el Gran Premio del domingo.
La carga aerodinámica necesaria será elevada y muy parecida a la utilizada en Budapest, escenario de la última carrera antes del receso. Sin embargo, Zandvoort presenta condiciones particulares que pueden modificar rápidamente el funcionamiento de los autos.
El asfalto ofrece poco agarre y fue repavimentado por sectores a lo largo de los últimos años. Además, el viento arrastra arena desde las playas cercanas y puede ensuciar la pista de una jornada a otra o incluso entre dos sesiones disputadas el mismo día.
La cercanía con el mar también provoca ráfagas fuertes e impredecibles. Ese factor podría tener una influencia todavía mayor sobre los nuevos monoplazas y obligará a los pilotos a reaccionar ante cambios repentinos en el equilibrio aerodinámico.
Los neumáticos elegidos
Pirelli llevará los compuestos C2, C3 y C4, identificados respectivamente como duro, medio y blando. Se trata de la misma combinación utilizada en la edición anterior.
En principio, el duro aparece como la referencia para la carrera principal, mientras que las dos alternativas más blandas podrían resultar efectivas durante el Sprint. De todas maneras, el clima tendrá la última palabra.
Aunque la competencia se realizará en pleno verano europeo, las temperaturas en Zandvoort rara vez superan los 20 grados y la lluvia suele formar parte del fin de semana. Por eso, la degradación térmica podría tener menos incidencia que en otros circuitos visitados durante esta época del año.
La dificultad para adelantar también entrará en los cálculos. El circuito es angosto y presenta una sola recta importante, por lo que ganar posiciones mediante la estrategia y elegir correctamente el momento de ingresar a boxes podría resultar decisivo.
El antecedente de 2025
Los tres compuestos disponibles fueron utilizados en la largada de la edición pasada. Catorce pilotos comenzaron con neumáticos medios, cuatro eligieron los blandos y dos partieron con los duros.
El C2 fue el compuesto más utilizado durante la carrera, principalmente para completar el segundo y más extenso tramo. Las neutralizaciones producidas después de la vuelta 50 permitieron que casi todos los pilotos realizaran una segunda detención y la mayoría llegó a la bandera a cuadros con neumáticos blandos.
Ese escenario favoreció una carrera a dos paradas, pero el formato Sprint y las cambiantes condiciones del circuito podrían abrir esta vez alternativas diferentes.
Un escenario histórico que entra en su despedida
El Gran Premio de los Países Bajos siempre se disputó en Zandvoort y esta temporada celebrará su 36ª edición. La primera carrera tuvo lugar en 1952 y Jim Clark continúa como el máximo ganador, con cuatro triunfos.
Ferrari encabeza la estadística entre los constructores con ocho victorias, mientras que Max Verstappen ganó tres veces frente a su público e igualó las marcas de Jackie Stewart y Niki Lauda.
El neerlandés volverá a ser el centro de atención en unas tribunas teñidas de naranja. Pero esta vez el desafío será distinto: menos tiempo para trabajar, dos competencias y un circuito en el que el viento, la arena y los neumáticos pueden modificar todo en cuestión de minutos.