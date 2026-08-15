Franco Colapinto

Colapinto reveló qué cambió en su Alpine para transformar la temporada

El argentino explicó que perdió rendimiento cuando el equipo pasó de trabajar con un solo chasis a utilizar los dos autos. Miami marcó el punto de inflexión: recuperó la confianza, llegó por primera vez a la Q3 y consiguió el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1.