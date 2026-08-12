Automovilismo

Hadjar desafía la maldición del segundo asiento de Red Bull

El joven francés llegó al equipo con la difícil misión de acompañar a Max Verstappen, un desafío que en los últimos años desgastó a varios pilotos. Tras 11 fechas, sus números abren una pregunta inesperada: ¿Red Bull encontró finalmente al compañero que tanto buscaba?