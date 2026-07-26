El Litoral en el GP de Hungría

Verstappen: “¿Desesperado? Esa palabra ya no existe para mí. Ya superé esa etapa”

El holandés sufrió un trompo en su último intento y denunció una caída del rendimiento aerodinámico durante la clasificación. Red Bull detectó valores anormales, pero todavía busca el origen del problema.