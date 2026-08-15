Automovilismo

La inquietante falla que Verstappen le pidió resolver a Red Bull antes de Zandvoort

El neerlandés reconoció que el RB22 puede comenzar un fin de semana mostrando buenas señales y perder rendimiento con el paso de las sesiones. A 110 puntos del líder, espera que el equipo encuentre una respuesta para la segunda mitad de la temporada.