Entrevista

Lucas Benamo, la mirada íntima sobre Colapinto: “Franco llegó a la Fórmula 1 para quedarse”

Lo conoce desde que era un niño, participó de su formación y continúa acompañándolo en la máxima categoría. En diálogo con El Litoral en la F1, el ex piloto bahiense habló de su madurez, la paridad con Pierre Gasly y un trabajo detrás de escena que Alpine también valora.