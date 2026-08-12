Automovilismo

La última fiesta naranja: Zandvoort se prepara para despedir a la Fórmula 1

La categoría regresará del receso del 21 al 23 de agosto en un circuito rodeado por el Mar del Norte, dunas y miles de seguidores de Max Verstappen. La última edición prevista del Gran Premio de Países Bajos tendrá formato Sprint y abrirá una segunda mitad de temporada con la pelea por el campeonato todavía en juego.