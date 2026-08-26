El automovilismo de elite no da respiro ni permite quedarse anclado en los lamentos. Tras un fin de semana complejo en Zandvoort —marcado por sanciones rigurosas y la desventaja de haber corrido con la versión previa del monoplaza—, Franco Colapinto afronta jornadas verdaderamente bisagra. En el paddock y en los principales medios europeos el pulso es claro: la definición de su futuro para 2027 está a punto de ver la luz, mientras Enstone alista el salto técnico que el argentino necesita para volver a pelear arriba.
Colapinto y la hora de las certezas: la pulseada por el 2027 y el salto técnico que espera en Monza
En Europa aseguran que la confirmación oficial de su continuidad en Alpine se dará en las próximas horas o días, antes de desembarcar en el mítico trazado donde debutó en 2024. Además, el argentino contará por fin con el paquete completo de mejoras que Gasly estrenó en Zandvoort.
Horas decisivas: la resolución del 2027
En los escritorios de Enstone, las negociaciones alcanzaron su tramo definitorio. Tras cumplirse los plazos contractuales que Alpine tenía para definir su opción, la prensa especializada del Viejo Continente apunta a que la confirmación oficial de su continuidad para 2027 se dará a conocer en cuestión de horas o en los días previos a la actividad en Italia.
La propuesta, planteada bajo el esquema 1+1 (un año garantizado con opción a renovación ligada a objetivos), cuenta con el visto bueno de la cúpula que encabeza Flavio Briatore. Si bien el asesor ejecutivo manejó los tiempos con cautela para monitorear el mercado de pases, la consistencia y el progreso de Franco a lo largo del año terminaron de inclinar la balanza para sellar la dupla titular junto a Pierre Gasly, ya asegurado con vínculo multianual. Con las puertas de Williams cerradas tras consolidarse Albon y Sainz, la confirmación en Alpine representa el gran paso hacia su consolidación definitiva en la máxima categoría.
Monza: la paridad con Gasly y la mística del debut
En este clima de definiciones, el calendario sitúa a Colapinto frente a un escenario cargado de simbolismo: Monza. En el mítico trazado lombardo, a fines de agosto de 2024, el pilarense selló su bautismo oficial en la Fórmula 1 a bordo de un Williams, firmando una actuación contundente que cambió su carrera profesional.
Para este regreso a Italia, Alpine garantizará la demorada igualdad técnica dentro del box. En los Países Bajos, las limitaciones de tiempo en la fábrica permitieron montar el nuevo paquete aerodinámico únicamente en el auto de Gasly, donde exhibió un salto de rendimiento evidente al meterse en SQ3. Ahora, el monoplaza de Franco recibirá todas las evoluciones:
- Nuevo fondo plano, bordes y difusor: rediseñados integralmente para incrementar la carga aerodinámica global.
- Pontones y carrocería trasera optimizados: para mejorar la canalización del flujo y la refrigeración.
- Estructura de impacto y conductos traseros: geometrías reperfiladas para limpiar las turbulencias hacia el sector posterior.
Alerón trasero de baja resistencia: una configuración clave para maximizar la velocidad punta en las extensas rectas italianas sin comprometer la estabilidad en variantes críticas como Lesmo o la Parabólica.
Con el panorama contractual cerca de despejarse y el monoplaza con las mismas armas que su compañero de equipo, Franco Colapinto llega al «Templo de la Velocidad» listo para revalidar, en pista y con certezas, su lugar de pertenencia en la Fórmula 1.