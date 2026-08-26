Automovilismo

​Colapinto y la hora de las certezas: la pulseada por el 2027 y el salto técnico que espera en Monza

​En Europa aseguran que la confirmación oficial de su continuidad en Alpine se dará en las próximas horas o días, antes de desembarcar en el mítico trazado donde debutó en 2024. Además, el argentino contará por fin con el paquete completo de mejoras que Gasly estrenó en Zandvoort.