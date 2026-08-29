Hay contratos que nacen de una negociación y otros que parecen la consecuencia natural de una historia compartida. La renovación de Lando Norris con McLaren pertenece al segundo grupo.
Norris y McLaren, una historia que seguirá unida hasta 2030
El campeón mundial de 2025 renovó su contrato por cuatro temporadas más, con una opción para extenderlo después de esa fecha. Llegó al equipo con apenas 17 años, atravesó la etapa más difícil y se convirtió en una figura decisiva para devolverlo a la cima de la Fórmula 1.
El británico continuará en la escudería al menos hasta fines de 2030 y el acuerdo contempla una opción por varios años para prolongar todavía más el vínculo. La noticia no resulta sorprendente, pero tiene un enorme peso dentro de la Fórmula 1: McLaren aseguró la continuidad del piloto que acompañó su reconstrucción y terminó convirtiéndose en campeón del mundo con sus colores.
No había apuro para tomar la decisión. El contrato anterior de Norris se extendía hasta el cierre de 2027 y ninguna de las partes tenía intenciones de cambiar de rumbo. Sin embargo, eligieron eliminar cualquier incertidumbre antes de que comenzaran los rumores de un mercado de pilotos que promete movimientos importantes para 2028.
Más que protegerse frente al interés de otros equipos, McLaren y Norris ratificaron que todavía tienen objetivos por alcanzar juntos.
“McLaren es mi hogar y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato para mantenerme en el equipo al menos hasta 2030”, expresó el piloto de 26 años.
De una promesa a campeón del mundo
Norris llegó a McLaren en 2017, cuando tenía apenas 17 años. Ingresó a través del programa de jóvenes pilotos y comenzó trabajando como piloto de pruebas y simulador. Dos temporadas más tarde recibió la oportunidad de ocupar una butaca titular en la Fórmula 1.
Desde entonces disputó 163 Grandes Premios con el equipo, más que cualquier otro piloto en la historia de McLaren. En ese recorrido consiguió 13 victorias, 18 pole positions y 48 podios.
Sin embargo, los números no explican por completo la dimensión del vínculo.
Norris no llegó a una escudería dominante. Conoció sus momentos más difíciles, convivió con autos que estaban lejos de los primeros lugares y esperó mientras la estructura intentaba reconstruirse. McLaren también lo acompañó durante su crecimiento, desde sus primeras vueltas en un Fórmula 1 hasta su primera pole, su primera victoria y la consagración que cambió la historia de ambos.
En 2025, el británico conquistó su primer Campeonato Mundial de Pilotos y devolvió a McLaren un título que no conseguía desde Lewis Hamilton en 2008. También fue una pieza central en los campeonatos de Constructores obtenidos por la escudería en 2024 y 2025.
Crecieron juntos. Y ahora, después de haber alcanzado la cima, decidieron seguir el mismo camino.
“Queremos más”
Cuando Norris comenzó su historia con McLaren tenía dos grandes objetivos: ayudar al equipo a regresar a los primeros lugares y convertirse en campeón mundial. Nueve años después, ambos se cumplieron.
La renovación demuestra que aquella conquista no fue interpretada como el final de un proceso.
“Cuando comencé este camino tenía claros los objetivos que quería alcanzar: devolver a McLaren al frente y ganar campeonatos. Lo conseguimos, pero queremos más. Queremos seguir ganando y sabemos, como equipo, que somos capaces de hacerlo”, afirmó.
Para Norris, el nuevo contrato representa la tranquilidad de saber dónde continuará su carrera durante los próximos años. Podrá concentrarse en competir sin que las especulaciones sobre su futuro se conviertan en una distracción permanente.
También significa permanecer en un entorno que conoce y en el que se siente cómodo. El británico considera que Zak Brown y Andrea Stella son dos líderes fundamentales y confía en las personas que trabajan a su alrededor. En una Fórmula 1 donde la estabilidad suele durar poco, encontró un lugar al que reconoce como su casa.
La apuesta de McLaren
Para McLaren, la decisión también era lógica. La escudería vio crecer a Norris, conoce su velocidad y sabe cuánto influyó en su recuperación deportiva. Dejarlo disponible habría significado abrirle la puerta a cualquiera de sus rivales.
“Su trayectoria con el equipo es un ejemplo fantástico de nuestro compromiso por identificar, desarrollar y apoyar talentos de clase mundial. Sus logros hablan por sí mismos”, señaló Zak Brown, CEO de McLaren Racing.
Brown destacó que Norris ayudó a transformar una estructura que había quedado relegada al fondo de la grilla en un equipo capaz de conquistar dos títulos consecutivos de Constructores y recuperar el Campeonato de Pilotos después de 17 años.
Andrea Stella, jefe de McLaren, fue más allá de las condiciones deportivas.
“Es un piloto excepcional, alguien que combina una velocidad natural extraordinaria con madurez, constancia y un fuerte compromiso con McLaren. Pero, sobre todo, es una persona especial y valorada por todos en el equipo”, aseguró.
La renovación de Norris completa una estructura que McLaren comenzó a asegurar con anticipación. Oscar Piastri tiene contrato hasta fines de 2028, mientras que Brown y Stella también extendieron sus acuerdos durante los últimos dos años.
La escudería no solamente protegió a sus figuras. También confirmó que confía en el proyecto que volvió a colocarla entre las grandes protagonistas de la Fórmula 1.
El auto que contará toda la historia
El anuncio se realizó en un escenario especialmente elegido. Norris comunicó personalmente su continuidad en el McLaren Technology Centre, durante la tradicional jornada anual que el equipo organiza para familiares y amigos.
Allí también recibió una noticia que convirtió la renovación en algo todavía más emotivo: McLaren le regalará un MCL39, el auto con el que compitió durante la temporada de su consagración mundial en 2025.
No será solamente una pieza para guardar. Ese auto representará el recorrido de aquel adolescente que llegó a Woking como una promesa, permaneció cuando los resultados no aparecían y terminó conduciendo a McLaren nuevamente hacia la cima.
Cuando concluya este contrato, Norris tendrá 31 años y habrá completado 12 temporadas como piloto titular del equipo, la misma cantidad que Lewis Hamilton disputó para Mercedes.
Norris y McLaren ya consiguieron aquello que alguna vez fueron a buscar juntos. La renovación revela que no quieren vivir del recuerdo: ahora el desafío será transformar esa historia en una etapa duradera de victorias y campeonatos.