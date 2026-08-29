Automovilismo

Norris y McLaren, una historia que seguirá unida hasta 2030

El campeón mundial de 2025 renovó su contrato por cuatro temporadas más, con una opción para extenderlo después de esa fecha. Llegó al equipo con apenas 17 años, atravesó la etapa más difícil y se convirtió en una figura decisiva para devolverlo a la cima de la Fórmula 1.