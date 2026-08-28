“Todos los caminos conducen a Buenos Aires”. Con esa frase, la Federación Internacional del Automóvil comenzó a presentar en sus canales oficiales el Congreso Americano que reunirá en la Argentina a representantes de 32 clubes del continente.
Ben Sulayem llega a la Argentina tras una gira que confirma la nueva mirada de la FIA sobre Sudamérica
El presidente de la Federación pasó por Chile y acompaña el Mundial de Rally en Paraguay antes de encabezar el Congreso Americano en Buenos Aires. La reunión convocará a 32 clubes y tendrá a Javier Milei en la apertura, mientras la Argentina busca recuperar la Fórmula 1 y el Rally Mundial.
Mohammed Ben Sulayem llegará después de pasar por Chile y acompañar el Rally del Paraguay, en una gira que vuelve a colocar a Sudamérica dentro de la conversación internacional.
El recorrido une tres países con historias y realidades diferentes. Chile y Paraguay tienen actualmente sus fechas dentro del Campeonato Mundial de Rally. La Argentina, que recibió durante décadas al WRC, trabaja para recuperar la competencia que no volvió después de la pandemia. Al mismo tiempo, Buenos Aires reconstruye el Autódromo Oscar y Juan Gálvez y vuelve a hablar sobre el regreso de la Fórmula 1.
La gira del presidente de la FIA no garantiza ninguno de esos retornos, pero coloca a la región frente a las autoridades que pueden ayudar a transformar los proyectos en hechos concretos.
Una gira que comenzó en Chile
Ben Sulayem se reunió el jueves 27 de agosto en Santiago con el presidente chileno José Antonio Kast. Del encuentro participaron también autoridades del Automóvil Club de Chile y de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo.
La reunión abordó cuestiones de seguridad vial, movilidad sostenible y desarrollo del automovilismo. Kast también firmó la carta de United Against Online Abuse, una campaña impulsada por la FIA para enfrentar la violencia y el hostigamiento en internet.
Chile recibirá al Mundial de Rally del 10 al 13 de septiembre con la prueba de Biobío. Su lugar dentro del calendario muestra una relación deportiva que el país intenta fortalecer mediante el trabajo conjunto entre el gobierno, los clubes y las autoridades internacionales.
De la reunión también participó Jean-Louis Mosca, presidente de Cosmobilis, el grupo que asumió junto con Park Square Capital los derechos comerciales del WRC y del Campeonato Europeo de Rally.
Su presencia no fue un detalle menor. El Mundial inicia una nueva etapa comercial y busca fortalecer su relación con el público, ampliar su alcance y sostener competencias capaces de generar impacto más allá de los caminos.
Sudamérica forma parte de ese nuevo escenario.
Paraguay, del proyecto a la realidad
La siguiente parada de Ben Sulayem fue Paraguay, escenario de la undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally.
El presidente de la FIA viajó para acompañar la competencia y visitó el centro de prensa durante las actividades previas. También siguió el shakedown en Trinidad, donde los pilotos tuvieron su primer contacto con las características del terreno.
Paraguay consiguió en poco tiempo transformar su pasión por el rally en una prueba mundial. La edición inaugural fue reconocida como el mejor evento del WRC de 2025 y su continuidad confirmó que no se trataba de una aparición aislada.
Ben Sulayem destacó la organización y el respaldo que recibió el proyecto.
“Cuando buscamos un país, no solo consideramos las condiciones del terreno, sino también la pasión de su gente”, afirmó. Después remarcó el acompañamiento del presidente Santiago Peña y de las autoridades paraguayas.
La frase permite entender qué observa la FIA cuando analiza una posible sede. La infraestructura resulta indispensable, pero no alcanza. También se necesita una organización capaz de responder, respaldo institucional y un público que le otorgue identidad al acontecimiento.
Paraguay reunió esos elementos y encontró su lugar dentro del WRC. Su experiencia demuestra que una aspiración sudamericana puede convertirse en una competencia mundial cuando detrás existe un proyecto capaz de sostenerla.
Argentina también quiere recuperar su Rally Mundial
La expectativa argentina no se limita a la Fórmula 1. El país también trabaja para recuperar una competencia con la que construyó una relación mucho más extensa y cercana: el Rally Mundial.
La última edición del Rally Argentina se disputó en Córdoba en 2019. La prueba prevista para 2020 fue cancelada por la pandemia de COVID-19 y, desde entonces, el campeonato no volvió a transitar los caminos de las sierras.
Durante décadas, Córdoba fue una de las escalas tradicionales del WRC. Los tramos de El Cóndor, Mina Clavero y las distintas regiones serranas formaron parte de la identidad de una prueba reconocida por los pilotos y acompañada por una multitud.
Las gestiones para recuperarla volvieron a tomar fuerza. El objetivo es avanzar con una prueba candidata que permita evaluar la organización, los caminos y la infraestructura, con la mirada puesta en un posible regreso al calendario desde 2027.
Todavía no existe una confirmación oficial. Sin embargo, distintos medios internacionales especializados señalaron que ya se trabaja sobre el proyecto y que Córdoba volvería a ser el centro de la candidatura.
La presencia de Ben Sulayem en Paraguay adquiere así un significado adicional. El presidente de la FIA llegará a Buenos Aires después de observar una fecha del mismo campeonato que la Argentina pretende recuperar.
Chile conserva su lugar dentro del calendario. Paraguay consiguió incorporarse y consolidar su prueba. La Argentina, con una historia mucho más extensa en la categoría, intenta reconstruir el camino que se interrumpió después de 2019.
Buenos Aires, la tercera estación
El Congreso Americano comenzará el lunes 31 de agosto y se extenderá hasta el miércoles 2 de septiembre. Javier Milei participará de la apertura y el Automóvil Club Argentino será la institución anfitriona.
Durante tres jornadas, representantes de 32 clubes de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe compartirán experiencias y debatirán sobre deporte motor, seguridad vial, movilidad sostenible y acceso al automovilismo.
Buenos Aires será la sede de la segunda de las cuatro reuniones regionales programadas por la FIA para 2026. El encuentro no fue convocado especialmente para tratar la situación argentina ni tendrá a la Fórmula 1 como único tema.
Sin embargo, las obras del Gálvez, la presencia de Milei y el momento deportivo de Franco Colapinto colocarán inevitablemente la posibilidad de recuperar un Gran Premio dentro de las conversaciones.
Para el Automóvil Club Argentino, recibir el Congreso significa recuperar presencia dentro de una organización de la que forma parte desde hace décadas. Su presidente, César Carman, destacó que el encuentro permitirá fortalecer los vínculos entre los clubes y devolverle al país un lugar en la agenda internacional.
Ben Sulayem también reconoció la relación argentina con el automóvil.
“La pasión por el automovilismo y la movilidad en la Argentina es profunda”, sostuvo al confirmar su presencia en Buenos Aires.
La frase reconoce una historia, pero el país deberá mostrar mucho más que sus recuerdos. Tendrá que explicar qué puede ofrecer hoy, cuáles son sus proyectos y cómo piensa sostenerlos.
Buenos Aires llevará el objetivo de la Fórmula 1 y las obras del Gálvez. Córdoba tendrá la posibilidad de volver a plantear el regreso de una competencia que durante décadas llenó sus caminos de público.
Ben Sulayem llegará después de observar en Paraguay cómo un proyecto consiguió transformarse en una fecha mundial. Antes habrá pasado por Chile, el otro país sudamericano que integra el calendario actual del WRC.
En Buenos Aires encontrará a una Argentina que trabaja sobre dos sueños diferentes: recuperar la Fórmula 1 en el Gálvez y volver a recibir al Rally Mundial en las sierras de Córdoba.
El Congreso no asegura ninguno de esos regresos. Pero durante tres días el país volverá a sentarse en la mesa donde se conversa sobre el futuro del automovilismo. Después de tantos años de ausencia, ese también constituye un primer paso.