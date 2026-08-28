Automovilismo

Ben Sulayem llega a la Argentina tras una gira que confirma la nueva mirada de la FIA sobre Sudamérica

El presidente de la Federación pasó por Chile y acompaña el Mundial de Rally en Paraguay antes de encabezar el Congreso Americano en Buenos Aires. La reunión convocará a 32 clubes y tendrá a Javier Milei en la apertura, mientras la Argentina busca recuperar la Fórmula 1 y el Rally Mundial.