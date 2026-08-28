El piloto habló de su continuidad en la escudería durante 2027, reconoció cuánto creció en su primera temporada completa y trazó el camino que pretende recorrer: sumar puntos, pelear en el Top 5 y llegar a los podios. Además, agradeció el esfuerzo de los seguidores que lo acompañan alrededor del mundo.
Colapinto reveló sus próximos objetivos tras renovar con Alpine y dejó un mensaje para los argentinos
El piloto habló de su continuidad en la escudería durante 2027, reconoció cuánto creció en su primera temporada completa y trazó el camino que pretende recorrer: sumar puntos, pelear en el Top 5 y llegar a los podios. Además, agradeció el esfuerzo de los seguidores que lo acompañan alrededor del mundo.
Franco Colapinto seguirá compitiendo con Alpine en la temporada 2027 de la Fórmula 1. Con su futuro confirmado, el argentino habló sobre el camino recorrido junto a la escudería, recordó los momentos más difíciles y reveló cuáles son los objetivos que se propone alcanzar durante la próxima etapa del proyecto.
Pero sus palabras no quedaron limitadas a lo deportivo. Colapinto también dedicó un mensaje especial a los argentinos que lo acompañan en los circuitos del mundo y que, según reconoció, fueron una parte importante de su crecimiento incluso cuando los resultados no llegaban.
“Representa mucho seguir con Alpine, seguir con Renault y continuar construyendo este camino juntos, que comenzamos hace poco más de un año”, expresó el piloto.
Una relación que atravesó momentos difíciles
Colapinto aseguró que durante este tiempo se sintió cada vez más integrado a la estructura. La renovación, en ese sentido, también representa la posibilidad de mantener la continuidad con un grupo de trabajo al que ya considera parte de su vida dentro de la Fórmula 1.
“Progresamos mucho. Fue un tiempo de evolución constante, en el que me sentí parte de la familia. Fuimos creciendo como equipo y como compañeros de trabajo”, explicó.
El recorrido no estuvo exento de dificultades. El argentino recordó que atravesaron situaciones en las que parecía complicado encontrar una salida, pero destacó la forma en la que Alpine consiguió reaccionar.
“Tuvimos momentos difíciles, en los que se complicaron las cosas y parecía que iba a ser difícil salir de esos pozos que nos estaban costando mucho el año pasado. Demostramos, con mucha valentía, paciencia y muchísimo esfuerzo, que podíamos hacerlo y tener un gran 2026”, sostuvo.
Los objetivos que imagina para Alpine
La continuidad no aparece en sus palabras como un punto de llegada. Colapinto considera que el equipo consiguió dar un paso adelante durante esta temporada, aunque ya piensa en lo que deberá construir en 2027.
“Dimos un gran salto en 2026 y vamos a dar otro en 2027. Ese es el objetivo que tenemos todos: seguir peleando por puntos, después por estar entre los cinco primeros y, en el futuro, por podios”, afirmó.
El piloto agradeció especialmente a Flavio Briatore y a todas las personas que respaldaron su continuidad. También valoró la posibilidad de seguir trabajando con gente que conoce y con la que atravesó diferentes etapas durante el último año.
“Hoy ya me siento parte de esta familia. Estoy muy feliz y agradecido a Flavio y a toda la gente que confía en mí. Hacemos un buen equipo y vamos a seguir luchando para dejar a Alpine-Renault lo más arriba posible”, señaló.
La importancia de completar una pretemporada
Uno de los aspectos que Colapinto consideró determinantes para su evolución fue haber comenzado 2026 desde el primer día. Participar de los ensayos de pretemporada le permitió conocer el auto y los neumáticos antes de la primera competencia, una experiencia que no había tenido anteriormente dentro de la categoría.
“Me adapté bien. Las nuevas regulaciones y, especialmente, haber tenido un año entero y comenzado con los tests de pretemporada fueron muy importantes para mí. Poder conocer el auto y las gomas antes de que empezara realmente la temporada me dio una experiencia extra”, explicó.
La misma preparación volverá a ser una herramienta valiosa de cara al próximo campeonato. Sin embargo, Colapinto reconoció que todavía tiene aspectos por perfeccionar y que su crecimiento dentro de la Fórmula 1 continúa.
“Hay mucho trabajo por delante y mucho por mejorar. Estoy contento por los puntos que sumamos y por mi evolución en varios aspectos. Es mi primer año completo en la Fórmula 1, pero tengo que seguir trabajando para crecer como piloto, deportista y profesional”, admitió.
Un mensaje especial para los argentinos
El tramo más personal de sus declaraciones llegó cuando habló de la presencia argentina en cada circuito. Colapinto aseguró que, sin importar el lugar del mundo en el que compita, siempre encuentra banderas y seguidores que viajan para acompañarlo.
“Estoy súper orgulloso de ser argentino y de tener a tanta gente que viene a apoyarme. En todas las carreras veo muchísimos argentinos. Adonde vayas, sea en Europa, Singapur, Bakú o México, están en todos lados”, contó.
El piloto de Pilar destacó especialmente el esfuerzo que realizan quienes viajan para verlo correr. También recordó que el respaldo no apareció solamente en sus mejores actuaciones: sus seguidores estuvieron presentes durante los períodos más complejos, cuando los resultados no eran los esperados.
“Sé lo difícil que es y el esfuerzo que hacen para venir a bancarme. Lo aprecio muchísimo. Me dan muchas fuerzas y ganas de hacerlo bien por ellos. También estuvieron en los momentos difíciles, cuando no iba tan bien, siempre apoyándome para ayudarme a salir”, manifestó.
Colapinto se definió como “un privilegiado y un afortunado” por contar con el acompañamiento de un país. Por eso, su continuidad con Alpine también contiene un deseo que va más allá de su crecimiento individual.
“Quiero darles a todos ellos lo que se merecen. Ojalá podamos disfrutar juntos esta temporada y enfocarnos con todo en la siguiente para conseguir resultados mucho mejores”, concluyó.
Con su lugar asegurado para 2027, Colapinto ya piensa en el próximo paso. La meta será transformar la experiencia obtenida durante su primera temporada completa, la confianza de Alpine y el respaldo argentino en nuevos resultados dentro de la Fórmula 1.