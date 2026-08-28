Automovilismo

Colapinto reveló sus próximos objetivos tras renovar con Alpine y dejó un mensaje para los argentinos

El piloto habló de su continuidad en la escudería durante 2027, reconoció cuánto creció en su primera temporada completa y trazó el camino que pretende recorrer: sumar puntos, pelear en el Top 5 y llegar a los podios. Además, agradeció el esfuerzo de los seguidores que lo acompañan alrededor del mundo.