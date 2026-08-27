Automovilismo

El divertido video de Alpine para confirmar a Colapinto: un cuadro, Briatore y una negociación inesperada

La escudería anunció la continuidad del argentino para 2027 con una producción cargada de humor, junto a Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen. El italiano terminó resolviendo el futuro de la dupla con una indicación sencilla: conservar a los mismos protagonistas.