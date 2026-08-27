Alpine eligió escaparle al anuncio tradicional para comunicar una de las noticias más esperadas por los seguidores argentinos. La continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1 fue presentada mediante un divertido video en el que también participaron Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen.
El divertido video de Alpine para confirmar a Colapinto: un cuadro, Briatore y una negociación inesperada
La escudería anunció la continuidad del argentino para 2027 con una producción cargada de humor, junto a Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen. El italiano terminó resolviendo el futuro de la dupla con una indicación sencilla: conservar a los mismos protagonistas.
“Reunión en curso”, anuncia el cartel colocado en la puerta antes de que la cámara ingrese a una sala de Enstone. Allí se encuentran Briatore y sus dos pilotos, aparentemente reunidos para definir el futuro de la formación.
La escena cambia cuando Nielsen, director del equipo, entra con un cuadro entre sus manos. “Nos han dado un regalo”, explica antes de mostrar una colorida pintura en la que aparecen Gasly y Colapinto sonrientes y vestidos con la indumentaria de Alpine.
“Qué bonito”, reacciona inmediatamente Franco al descubrir la obra.
El cuadro, sin embargo, todavía representaba a los pilotos de la temporada 2026. Ese detalle le permite a Briatore darle continuidad a la escena y convertir el supuesto encuentro contractual en una resolución tan sencilla como inesperada.
El italiano señala a Gasly, cuyo contrato ya estaba asegurado, y luego expresa su deseo de conservar también al argentino. “Quiero a estos dos”, afirma mientras apunta hacia la pintura y hacia los pilotos sentados frente a él.
Colapinto comprende rápidamente la intención y le pregunta si eso significa que también lo quiere para 2027. La respuesta termina de confirmar la noticia que Alpine había preparado: Briatore le indica a Nielsen que le comunique al artista que conserve a los mismos protagonistas para la próxima temporada.
“¿Los mismos?”, consulta Nielsen. “Los mismos, 2026 y 2027”, confirma Briatore.
Gasly y Colapinto celebran la resolución con gestos de aprobación y un “bravo” conjunto. El italiano da por finalizado el encuentro y la producción se cierra con otra cuota de humor: sobre la pantalla aparece la frase “Dirigido por Flavio Briatore”.
Una confirmación esperada
Más allá del tono elegido para comunicarlo, el anuncio terminó con los interrogantes alrededor del futuro del argentino. Colapinto continuará como piloto titular de Alpine durante 2027 y compartirá nuevamente el equipo con Gasly, quien tiene contrato vigente hasta finales de 2028.
La confirmación llegó antes del Gran Premio de Italia y con una parte importante del campeonato todavía por delante. Franco sumó 19 puntos en las primeras 12 fechas y terminó seis carreras dentro de la zona puntuable. Su mejor resultado fue el sexto puesto conseguido en Montreal, luego de haber finalizado séptimo en Miami.
Alpine valoró su evolución durante 2026, la relación construida con el equipo y el trabajo realizado junto a Gasly en el desarrollo del A526. Después de varias temporadas marcadas por los cambios, la estructura de Enstone decidió apostar por la continuidad.
Esta vez, sin largas negociaciones frente a las cámaras ni documentos sobre la mesa. Para Alpine alcanzó con un cuadro, una indicación de Briatore y dos pilotos que seguirán ocupando el mismo lugar en 2027.