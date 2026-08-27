Franco Colapinto fue confirmado para continuar como piloto de Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1. La escudería hizo oficial este jueves la renovación del argentino.
Franco Colapinto renovó con Alpine para la temporada 2027
El piloto argentino seguirá ligado a la escudería después de afianzarse durante la campaña y convertirse en un contendiente habitual por sumar unidades.
El piloto de 23 años se aseguró su continuidad después de una temporada en la que logró consolidarse como un competidor habitual por los puntos al volante del A526. El argentino consiguió afianzarse dentro del equipo y convertirse en uno de los pilotos que pelea con frecuencia por ingresar en la zona de puntos.
La reacción de Colapinto
Luego de que Alpine hiciera oficial su continuidad para 2027, Franco Colapinto compartió su reacción en redes sociales. El piloto argentino publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo recibido y celebrar la noticia.
“Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!!
Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!! Esto recién empieza... todavía queda Argentina para ratooooo 2027, vamos con todo”, escribió el piloto argentino.
El valor de Briatore
El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, destacó la importancia de mantener una formación estable y aseguró que Colapinto “creció y maduró hasta convertirse en un gran piloto” durante la temporada.
“Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, afirmó el dirigente italiano.
Briatore sostuvo que la principal prioridad de Alpine continuará siendo el desarrollo de un monoplaza competitivo que les permita acercarse a los primeros lugares y luchar por victorias.
Por su parte, Colapinto expresó su satisfacción por la renovación y remarcó que se siente “muy feliz y muy cómodo” dentro de la estructura con sede en Enstone.
“Hemos logrado progresos significativos este año en comparación con el anterior. Todavía tenemos muchos objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y mejorar el auto”, señaló.
El piloto argentino también agradeció la confianza de Briatore, del director general Steve Nielsen y del resto de la escudería para sostenerlo como una de sus piezas principales de cara al futuro.
“Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla todo y concentrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, agregó.