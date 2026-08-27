Fórmula 1

Colapinto 2027: la continuidad que necesitaban Franco y Alpine

La confirmación temprana le permitirá al argentino dejar atrás la sensación de estar bajo examen permanente y construir su futuro dentro de una estructura conocida. Para la escudería francesa, sostener la dupla con Pierre Gasly significa apostar por una estabilidad que no tuvo durante los últimos años, pero también asumir la obligación de consolidarse en la grilla de la Fórmula 1.