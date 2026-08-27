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Cuáles son los números y estadísticas de Franco Colapinto en Alpine

El piloto argentino seguirá un año más en la Fórmula 1 junto a Gasly en el equipo dirigido por Briatore. El paso por la escudería francesa.

Franco Colapinto seguirá en la F1. REUTERS/Jakub PorzyckiFranco Colapinto seguirá en la F1. REUTERS/Jakub Porzycki
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Franco Colapinto fue confirmado este jueves como piloto de Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

Mirá tambiénFranco Colapinto renovó con Alpine para la temporada 2027

El argentino viene compartiendo escudería con el francés Pierre Gasly y su rendimiento convenció al equipo de la misma nacionalidad y su jefe, el italiano Flavio Briatore.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 7, 2026 Alpine team principal Flavio Briatore ahead of the Monaco Grand Prix REUTERS/Jakub PorzyckiFlavio Briatore. REUTERS/Jakub Porzycki

Las estadísticas de Colapinto

Franco Colapinto ha disputado un total de 38 Grandes Premios en la Fórmula 1 entre su paso inicial por Williams y su etapa en Alpine.

Mirá tambiénEl doble castigo que destruyó la carrera de Colapinto y abrió un debate sobre la FIA

Con la escudería francesa acumula 29 carretas y 19 puntos, todos conseguidos durante la temporada 2026, alcanzando un 6º lugar como su mejor resultado en carrera y una 8° posición como su mejor clasificación.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 8, 2024 Williams' Franco Colapinto before the race REUTERS/Jakub PorzyckiLa era Williams de Franco Colapinto. REUTERS/Jakub Porzycki

Si se suman los 5 puntos que obtuvo con Williams en 2024, el piloto argentino alcanza un total de 24 puntos en la máxima categoría, donde registra 3 abandonos y aún no ha logrado subir al podio ni obtener victorias.

Las carreras que se le vienen a Franco y la F1

Para lo que resta de la temporada 2026 de Fórmula 1 quedan 11 Grandes Premios por disputarse:

  • GP de Italia (Monza) — 6 de septiembre
  • GP de España (Madrid) — 13 de septiembre
  • GP de Azerbaiyán (Bakú) — 26 de septiembre
  • GP de Singapur (Marina Bay) — 11 de octubre
  • GP de Estados Unidos (Austin) — 25 de octubre
  • GP de México (Ciudad de México) — 1 de noviembre
  • GP de Brasil (Interlagos) — 8 de noviembre
  • GP de Las Vegas (Las Vegas) — 22 de noviembre
  • GP de Catar (Lusail) — 29 de noviembre
  • GP de Abu Dabi (Yas Marina) — 6 de diciembre
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