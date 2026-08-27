Franco Colapinto fue confirmado este jueves como piloto de Alpine para la temporada 2027 de la Fórmula 1.
Cuáles son los números y estadísticas de Franco Colapinto en Alpine
El piloto argentino seguirá un año más en la Fórmula 1 junto a Gasly en el equipo dirigido por Briatore. El paso por la escudería francesa.
El argentino viene compartiendo escudería con el francés Pierre Gasly y su rendimiento convenció al equipo de la misma nacionalidad y su jefe, el italiano Flavio Briatore.
Las estadísticas de Colapinto
Franco Colapinto ha disputado un total de 38 Grandes Premios en la Fórmula 1 entre su paso inicial por Williams y su etapa en Alpine.
Con la escudería francesa acumula 29 carretas y 19 puntos, todos conseguidos durante la temporada 2026, alcanzando un 6º lugar como su mejor resultado en carrera y una 8° posición como su mejor clasificación.
Si se suman los 5 puntos que obtuvo con Williams en 2024, el piloto argentino alcanza un total de 24 puntos en la máxima categoría, donde registra 3 abandonos y aún no ha logrado subir al podio ni obtener victorias.
Las carreras que se le vienen a Franco y la F1
Para lo que resta de la temporada 2026 de Fórmula 1 quedan 11 Grandes Premios por disputarse:
- GP de Italia (Monza) — 6 de septiembre
- GP de España (Madrid) — 13 de septiembre
- GP de Azerbaiyán (Bakú) — 26 de septiembre
- GP de Singapur (Marina Bay) — 11 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin) — 25 de octubre
- GP de México (Ciudad de México) — 1 de noviembre
- GP de Brasil (Interlagos) — 8 de noviembre
- GP de Las Vegas (Las Vegas) — 22 de noviembre
- GP de Catar (Lusail) — 29 de noviembre
- GP de Abu Dabi (Yas Marina) — 6 de diciembre