#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Sigue en la F1

Qué dijo Flavio Briatore por la renovación de Colapinto en Alpine

La renovación del argentino en el equipo francés refuerza la estrategia de estabilidad del equipo, según el jefe de equipo, de cara a la próxima temporada de Fórmula 1.

Flavio Briatore junto a sus pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto. REUTERS/Albert GeaFlavio Briatore junto a sus pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto. REUTERS/Albert Gea
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El asesor ejecutivo de Alpine Formula One Team, Flavio Briatore, destacó la importancia de mantener una formación estable de cara al próximo año y aseguró que Franco Colapinto “creció y maduró hasta convertirse en un gran piloto” durante la temporada.

Mirá tambiénFranco Colapinto renovó con Alpine para la temporada 2027

“Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, afirmó el dirigente italiano.

Prioridades de Alpine para el futuro

Briatore sostuvo que la principal prioridad de Alpine continuará siendo el desarrollo de un monoplaza competitivo que les permita acercarse a los primeros lugares y luchar por victorias.

Por su parte, Colapinto expresó su satisfacción por la renovación y remarcó que se siente “muy feliz y muy cómodo” dentro de la estructura con sede en Enstone.

“Hemos logrado progresos significativos este año en comparación con el anterior. Todavía tenemos muchos objetivos por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y mejorar el auto”, señaló Franco

El piloto argentino también agradeció la confianza de Briatore, del director general Steve Nielsen y del resto de la escudería para sostenerlo como una de sus piezas principales de cara al futuro.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 7, 2026 Alpine team principal Flavio Briatore ahead of the Monaco Grand Prix REUTERS/Jakub PorzyckiFlavio Briatore. REUTERS/Jakub Porzycki

“Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla todo y concentrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, agregó.

La confirmación se produjo en la previa del Gran Premio de Italia, donde Colapinto contará con el paquete de actualizaciones que Alpine estrenó anticipadamente en el auto de Gasly durante la competencia disputada en Zandvoort.

Franco 2027

El piloto argentino Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine y seguirá compitiendo en la Fórmula 1 durante la temporada 2027.

Mirá tambiénCuáles son los números y estadísticas de Franco Colapinto en Alpine

La escudería francesa confirmó que mantendrá sin cambios su formación de pilotos para el próximo año, por lo que el bonaerense continuará como compañero de equipo del francés Pierre Gasly.

Colapinto había llegado a Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025 y luego ocupó una butaca titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan que dejó su puesto por rendimientos inconsistentes.

Luego, Colapinto fue ratificado para la temporada 2026, en la que logró una marcada evolución durante el campeonato, en el que sumó 19 puntos en seis Grandes Premios y colaboró para que la escudería alcanzara el sexto puesto en el Mundial de Constructores.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Alpine
Franco Colapinto
Fórmula 1
Francia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro