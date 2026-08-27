Butaca confirmada

La Fórmula 1 mostró por qué Colapinto se ganó su lugar: “Esperen más de esto”

Después de la confirmación de Alpine para 2027, la categoría reunió algunas de las mejores maniobras del argentino. El video no solamente celebra su continuidad: reconoce el camino recorrido y anticipa que su historia todavía tiene mucho por ofrecer.