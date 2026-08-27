La Fórmula 1 no suele detenerse a esperar a nadie. Mucho menos a regalar reconocimientos. Cada asiento se disputa, cada error se paga y cada piloto sabe que detrás suyo hay otros esperando una oportunidad.
La Fórmula 1 mostró por qué Colapinto se ganó su lugar: “Esperen más de esto”
Después de la confirmación de Alpine para 2027, la categoría reunió algunas de las mejores maniobras del argentino. El video no solamente celebra su continuidad: reconoce el camino recorrido y anticipa que su historia todavía tiene mucho por ofrecer.
Por eso, el mensaje elegido para celebrar la continuidad de Franco Colapinto tuvo tanta fuerza.
“Esperen más de esto”
Cuatro palabras acompañaron el video con el que las cuentas oficiales de la categoría destacaron la renovación del argentino con Alpine para 2027. No fue solamente una publicación para sumarse a la noticia del día. Fue una manera de mostrar, con imágenes, por qué Franco se ganó el derecho a continuar.
Porque antes del contrato estuvieron las maniobras. Antes de la tranquilidad llegaron las carreras en las que tuvo que arriesgar, defenderse, recuperarse y demostrar que podía competir contra los mejores. Antes del anuncio hubo muchos domingos en los que corrió con la sensación de que su futuro podía depender de una sola vuelta.
Ahora la propia Fórmula 1 eligió algunos de esos momentos para contar su historia.
Una maniobra que explicó mucho
El video comienza en Spa-Francorchamps, con el sobrepaso que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más fuertes de la temporada de Colapinto.
Franco salió de Eau Rouge detrás de Liam Lawson y Pierre Gasly. Vio a los dos peleando, tomó la succión en la recta de Kemmel y entendió que allí aparecía una oportunidad. No dudó. Se lanzó por el interior y superó a ambos en la llegada a la chicana.
Fue una de esas maniobras que duran pocos segundos, pero dicen mucho sobre un piloto. Hubo lectura, precisión, coraje y decisión. Todo ocurrió a más de 300 kilómetros por hora, frente a su propio compañero y sin margen para corregir un error.
“Increíble, increíble”, repitió el relator de la transmisión oficial.
Después, los seguidores de la Fórmula 1 la eligieron como el mejor adelantamiento del mes, con el 56 por ciento de los votos. Ahora fue la primera escena escogida por la categoría para celebrar que Franco seguirá en la grilla.
No podía haber una imagen más representativa.
El piloto que ataca, pero también sabe resistir
La recopilación muestra otras facetas de Colapinto. Está la espectacular salvada de la largada del Gran Premio de Australia, cuando reaccionó en una fracción de segundo para evitar un choque con Lawson.
La maniobra fue tan rápida que las cámaras debieron repetirla para poder comprenderla. En el video también aparecen Kimi Antonelli, George Russell y Charles Leclerc observando la acción y reaccionando ante los reflejos del argentino.
Después llega Miami, uno de los fines de semana que marcó su crecimiento durante 2026. Allí avanzó posiciones desde el comienzo y volvió a demostrar que no necesitaba una carrera perfecta para hacerse notar.
También aparece resistiendo el ataque de los Haas de Oliver Bearman y Esteban Ocon. Dos autos detrás, la presión aumentando vuelta tras vuelta y Franco defendiendo su lugar sin regalar nada.
Atacar, reaccionar y resistir. Tres maneras diferentes de competir. Tres argumentos que ayudan a entender por qué Alpine decidió mantenerlo junto a Pierre Gasly.
Un abrazo argentino para cerrar la historia
El final del video deja por un momento el ruido de los motores. La última imagen muestra el abrazo entre Colapinto y Lionel Messi durante el Gran Premio de Miami.
No fue un cierre casual. Allí aparecen dos argentinos que llegaron a la elite mundial desde lugares diferentes, unidos en una escena que recorrió el mundo. Para Franco también significó encontrarse con alguien que conoce como pocos el peso de representar a un país y convivir con sus expectativas.
La Fórmula 1 eligió esa imagen para cerrar una celebración que fue deportiva, pero también profundamente emocional para quienes acompañaron al argentino desde su llegada a la categoría.
Porque la renovación no significa únicamente que habrá otro piloto confirmado en la grilla de 2027. Para la Argentina representa la posibilidad de dejar atrás aquella sensación de que cada carrera podía ser la última.
Ya no se trata de una oportunidad
Colapinto sumó 19 puntos en los primeros 12 Grandes Premios de la temporada y terminó seis veces dentro de los diez mejores. Miami mostró su capacidad para avanzar y Montreal, con el sexto puesto, confirmó que podía transformar su crecimiento en resultados.
Flavio Briatore lo resumió con una frase que meses atrás parecía lejana: “Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”.
Alpine le entregó continuidad. Ahora también deberá darle un auto que le permita seguir mostrando todo aquello que la categoría eligió reunir en el video.
Franco fue claro después del anuncio: “Nuestros objetivos a largo plazo son competir y ganar”.
La próxima carrera será en Monza, el lugar donde comenzó esta historia en 2024. Pero esta vez no llegará como un reemplazante que intenta descubrir cuánto puede durar su oportunidad. Volverá como piloto confirmado para 2027, con 38 Grandes Premios disputados y un lugar que ya no depende solamente de una promesa.
La Fórmula 1 podría haber celebrado la renovación con una placa y una fotografía. Eligió sus adelantamientos, sus reflejos, sus defensas y su valentía.
Eligió mostrar por qué se queda.
Y dejó un mensaje para todo lo que todavía falta: esperen más de Franco Colapinto.