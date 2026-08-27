Automovilismo

La paradoja de la Fórmula 1: Red Bull-Ford conserva la referencia de motor pese al dominio de Mercedes

La FIA ratificó las oportunidades adicionales de desarrollo para Mercedes, Ferrari, Audi y Honda, mientras que Red Bull-Ford quedó sin concesiones. El análisis contempla únicamente el motor de combustión y no el rendimiento completo de la unidad de potencia ni del auto.