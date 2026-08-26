Kimi Antonelli tendrá un desafío especial en el Gran Premio de Italia de la Formula 1. Mercedes confirmó que reemplazará por completo la unidad de potencia de su auto y el líder del campeonato deberá largar desde el fondo de la grilla en Monza.
Antonelli largará desde el fondo de local en Monza por cambiar toda la unidad de potencia
Mercedes confirmó que instalará nuevos componentes en el auto del líder del campeonato. El italiano deberá remontar en su carrera como local, a la que llegará con 59 puntos de ventaja.
La sanción se producirá porque los nuevos componentes superarán la cantidad permitida durante la temporada. El detalle de las piezas y la penalización formal será informado por la FIA durante el fin de semana, una vez que Mercedes instale la nueva unidad.
La decisión está vinculada con los problemas de confiabilidad sufridos durante el año. Antonelli debió abandonar el Gran Premio de Barcelona por una falla cuando restaban cuatro vueltas y se encontraba en posición de sumar puntos.
“Con Kimi cambiaremos todo. Nuestros cálculos dicen que Monza es el mejor circuito para hacerlo”, explicó Toto Wolff.
Mercedes eligió el trazado italiano por sus largas rectas y sus posibilidades de sobrepaso, características que deberían facilitar la recuperación de Antonelli. El equipo busca, además, afrontar la parte decisiva del campeonato con una unidad de potencia nueva.
El director de la escudería admitió que la condición de local del piloto no modificó el análisis. “Los algoritmos no tienen en cuenta su nacionalidad. Estamos aquí para luchar por el campeonato y no para buscar el mejor impacto publicitario”, sostuvo.
George Russell también deberá superar el límite de componentes durante la temporada, aunque Mercedes todavía analiza en qué fecha asumirá su penalización.
El Gran Premio de Italia se disputará del 4 al 6 de septiembre y será la primera carrera como local del año para Antonelli. El joven llegará a Monza después de terminar segundo en Zandvoort y con 59 puntos de ventaja sobre Russell y Lewis Hamilton.
Antonelli puede convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer italiano en alcanzar el título desde Alberto Ascari, quien obtuvo su segunda corona en 1953.
Monza, además, tiene antecedentes de grandes remontadas. Max Verstappen ganó en 2022 después de perder cinco posiciones en la grilla, mientras que Isack Hadjar avanzó desde el pit lane hasta el décimo lugar en la edición de 2025.