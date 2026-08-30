El discurso y los hechos concretos que surgen desde el Gobierno nacional empezaron a ser paradójicos y discordantes debido a la urgencia que impone el comienzo apresurado del año electoral. Mientras Javier Milei se muestra más ortodoxo e inmutable que nunca con respecto a posibles cambios en el programa económico,
Los Milei encaran la batalla electoral con un relato ortodoxo y una gestión pragmática
Mientras el Presidente se muestra inflexible con los cambios que le sugieren en el rumbo económico, desde el Ministerio de Economía se toman decisiones que contradicen la impronta presidencial
Luis Caputo toma decisiones y ejecuta anuncios en una clara línea contraria. A las declaraciones presidenciales que atacan al populismo y rechazan camuflar un “plan platita”, el Palacio de Haciendo opuso una línea de créditos hipotecarios dirigidos a unas 18 mil familias y la iniciativa de fijar un salario mínimo de convenio por valor de 1.070.000 pesos. En ese contexto, el jefe de la cartera económica se animó a hablar de “Justicia Social”, un concepto y dos palabras que el Presidente aborrece y maldice cada vez que se le presenta la oportunidad. Es que no son pocos los cuadros libertarios que empezaron a pedir modificaciones en el rumbo para asegurar un triunfo en el 2027.
La voz cantante que intenta plantear que se deben tomar decisiones que alcancen a la mayoría de los argentinos que vienen soportando el ajuste y 'La Motosierra infinita', es Patricia Bullrich, quien reconoció públicamente que existen dificultades en la economía real, remarcando que hay sectores que están pasando por un momento difícil. La jefa del bloque violeta en la Cámara alta exige celeridad con el objetivo de que los resultados de la macroeconomía se sientan con mayor rapidez en el bolsillo cotidiano de las familias y las pequeñas, medianas y grandes empresas.
La interna libertaria ahora apunta a la economía
Uno de los militantes violetas que suele estar en la Casa Rosada cuando el primer mandatario tiene alguna actividad en la sede ejecutiva fue consultado por El Litoral acerca del grado de homogeneidad que existe hoy en el entorno de los hermanos Milei. El joven, muy cercano al Presidente, dijo que “como en todos lados hay matices y diversos puntos de vista”, aunque aclaró que, “de todos modos, siempre se respetan los liderazgos que ejercen Javier y Karina. Si me preguntás a mí, entiendo que hay cosas que no están saliendo como esperábamos, y que tienen que ver con que los beneficios de nuestro modelo no están llegando a todos, pero también sé que la mayoría de las cosas que se hacen son muy positivas y necesitan tiempo para ser asumidas como políticas de Estado”, aseveró.
La misma fuente prefirió no opinar en referencia a la pelea que se suscitó entre el titular del PEN y el mandamás de las Fundación Faro, Agustín Laje. Este último abrió la caja de Pandora cuando declaró públicamente que “la gente no come con la batalla cultural” y que “al ciudadano común no le está mejorando el metro cuadrado”. Obviamente, el repudio de su jefe político no se hizo esperar y la relación no está atravesando el mejor de los momentos. El que intermedia entre los socios ideológicos del liberalismo autóctono es Santiago Caputo. El asesor que, pese a que mantiene una disputa con el karinista Sebastián Pareja -por los armados de listas de cara al 2027- mantiene una importante cuota de poder en el entramado libertario, a la vez que siendo el nexo entre diversas facciones del planeta mileísta.
LLA se mueve con precaución en el Congreso
La sesión en la Cámara baja que el jueves pasado le dio buenas noticias a la administración central, dejó advertencias que los estrategas oficialistas no pueden desestimar. Con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, el arco opositor dejó en claro que puede convocar al cuerpo para tratar la prórroga a la Emergencia en Discapacidad y un proyecto de rescate a las familias que cayeron en mora. “Otra vez quieren romper el equilibrio fiscal y del déficit cero. Está claro que ya están en campaña, pero en una campaña sucia que vamos a tener que soportar de acá hasta las elecciones”, le comentó a este diario un alto asesor ministerial con despacho en la Rosada, que más allá de la expresión enojosa, se mostró optimista con la sanción completa de La Reforma de la Carta Orgánica de la BCRA e Inocencia Fiscal ll, lo mismo con el resto de las iniciativas que promoverá el Gobierno hasta que termine el período ordinario, y si es necesario, con una convocatoria a Extraordinarias.
La incertidumbre gira en torno a la Reforma Política, que por el momento no tiene consenso para la eliminación de las PASO que pretende La Libertad Avanza. Por ahora, la suspensión y las colectoras que propusieron los gobernadores dialoguistas fueron desestimadas y la opción que tendría más chances es una primaria abierta, simultánea, pero no obligatoria. Eso deberá definirse cuanto antes, ya que a la brevedad se debe empezar a discutir el Presupuesto 2027, que tendrá que incluir las partidas dinerarias que se requieran si se impone la alternativa de la no obligatoriedad. Hasta el momento, el PRO se inclina por la realización de las primarias obligatorias, salvo que llegue a algún acuerdo con los libertarios y modifique su postura. En el peronismo las PASO son una necesidad más que un deseo.
Los gobernadores que acuerdan con la Rosada
Luego de haber participado del Consejo Regional del Norte Grande con mandatarios provinciales como Hugo Passalacqua (Misiones); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Carlos Sadir (Jujuy); Raúl Jalil (Catamarca); Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Elías Suárez (Santiago del Estero) -donde trataron iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones productivas y logísticas de la zona-, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió en Balcarce 50 al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, a quien se le garantizó el subsidio de las tarifas diferenciadas por las bajas temperaturas a cambio de que él sostenga su apoyo a la Reforma Electoral y a la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Por su parte, Alberto Weretilneck de Río Negro, firmó convenios con la Nación para avanzar en la transferencia del Tren del Valle y de las Rutas Nacionales 22 y 151. Este último jueves, el Ministro Coordinador, estuvo con los jefes distritales de la Región Centro: Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Martín Llaryora (Córdoba) y el entrerriano Rogelio Frigerio. Con ellos conversó de los proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado. En materia de las PASO, el santafesino acepta que se prorroguen pero no que se deroguen. Frigerio va alineado a la actual posición del macrismo, que en esta coyuntura defiende las primarias como fueron concebidas por el kirchnerismo.
Operaciones y desmentidas sobre la salud presidencial
Debido a que durante 11 días no hubo agendas ni apariciones públicas de Milei después de regresar de Ecuador y Colombia, comenzaron algunas especulaciones con relación a la salud presidencial, especialmente luego de su aparición en el acto central por el aniversario de la muerte del General San Martín y la falta de fotografías de la última reunión del Gabinete que encabezó. En primer lugar, fue el vocero Adrián Ravier el que salió a despejar dudas alrededor de los rumores. En su última conferencia de prensa dijo al ser consultado por el tema: “Les agradecemos la preocupación por el Presidente, pero está muy bien. Seguramente, en breve, lo van a poder ver nuevamente”. La última semana, operaciones que fueron desmentidas en Casa de Gobierno -y por el propio mandatario que las catalogó como “fake news del kirchnerismo”-, aseguraban que durante esas jornadas de ausencia, el titular del Ejecutivo había sufrido un problema cardíaco en la Residencia de Olivos. La respuesta de las autoridades fue taxativa: “Se trata de especulaciones absurdas promovidas por periodistas y sectores que quieren desestabilizar al Gobierno”.