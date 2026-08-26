La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
El oficialismo logró en Diputados aprobar la reforma a la carta orgánica del Banco Central
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, declara como misión preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Tesoro, además de endurecer las causales de remoción y exigir dos tercios del Congreso para destituir autoridades de la entidad monetaria.
La votación se saldó por 144 afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz. En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano. Ahora, pasa al Senado para que complete su tratamiento.
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei en cadena nacional, busca endurecer las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio. También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.
La sesión incorpora diversos temas, entre los que sobresale el proyecto Inocencia Fiscal II y un paquete de iniciativas impulsadas por bloques dialoguistas.
"Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!", expresó Milei en su cuenta de X, tras la votación en general.
Defensa del proyecto
Cerca de las 13.30, la Cámara dio inicio al debate del proyecto. El miembro informante del oficialismo, Santiago Pauli, abrió la exposición y vinculó la reforma del Banco Central con el salario y los ahorros de los argentinos, al afirmar que “cuando hablamos de reforma la Carta Orgánica del Banco Central no solo estamos hablando del Banco Central en sí mismo, sino del valor del trabajo de los argentinos, de nuestros sueldos, nuestros ahorros y la posibilidad de planificar”, sostuvo.
Pauli enumeró las medidas que incluye el proyecto impulsado por el Gobierno: eliminar los adelantos transitorios; prohibir préstamos al Gobierno nacional, a las provincias y a la Ciudad; prohibir la compra de títulos del Estado en el mercado primario; y derogar las reservas de libre disponibilidad, además de ajustar la distribución de utilidades y crear un mecanismo para cancelar letras intransferibles y adelantos transitorios.
También incluyó la indicación de que la remoción del presidente y de los directores del Banco Central requerirá causales específicas y la aprobación por dos tercios de los presentes en ambas cámaras, una modificación que el oficialismo presenta como garantía de independencia del organismo previo a un eventual voto que podría dar media sanción.
El miembro informante defendió que las medidas apuntan a que el Banco no sea utilizado como herramienta de financiamiento político. “Queremos erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”, enfatizó.
Críticas y advertencias de la oposición
Desde Unión por la Patria, Itai Hagman cuestionó la reforma y sostuvo que la iniciativa “vendría a blindar una política cuyos resultados no fueron los que el oficialismo esperaba”, indicó Itai Hagman, diputado de Unión por la Patria, y planteó dudas sobre el costo social y económico de la política monetaria propuesta.
Hagman advirtió que el artículo 12 permite utilizar como garantía para endeudamiento externo activos del Banco Central, y alertó que la orientación general de la política económica busca bajar el riesgo país para volver a endeudar a la Argentina, argumento que fue planteado como riesgo de una crisis financiera.
Otros opositores como Agustín Rossi y Sergio Palazzo cuestionaron además la intención del Ejecutivo de consolidar la política monetaria actual y pidieron garantías sobre designaciones, plazos y mecanismos de control, mientras que el debate previo al voto continúa en la Cámara baja.
Miguel Ángel Pichetto apuntó contra la gestión de Milei y planteó “No estoy de acuerdo en este pensamiento mágico de darle la derecha al Gobierno con el orden fiscal a costa de los argentinos, los jubilados y los trabajadores públicos”. Finalmente sostuvo que “el BCRA debe estar subordinado al interés general del país y este es un proyecto para la gilada”.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro consideró que se trata de “la anterior reforma de la Carta Orgánica derivó en un descontrol absoluto, tanto en lo que eran los objetivos que se planteaban para la política económica, como también lo que era el financiamiento directo o indirecto del Tesoro, que todos sabemos provocó la inflación”, señaló.
En cuanto a las designaciones “en comisión” del directorio, el legislador opinó que habría que “establecer un plazo de 180 días al Senado” para que “traten cada uno de los pliegos de los directores”. Por otra parte, remarcó: “No le mintamos a los argentinos. El Banco Central hoy con esta sanción no queda blindado, porque sigue existiendo la posibilidad de que se dicten Decretos de Necesidad y Urgencia, como sucedió con lo que fue el Fondo del Bicentenario, en donde claramente a través de un DNU se manotearon reservas del Banco Central”.
Por último, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, repasó la gestión kirchnerista antes y durante la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y recordó a los bloques aliados del Gobierno que, en el momento de la reforma que se consagró en marzo de 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la UCR y el PRO apoyaron la propuesta.