Media sanción

El oficialismo logró en Diputados aprobar la reforma a la carta orgánica del Banco Central

La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, declara como misión preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Tesoro, además de endurecer las causales de remoción y exigir dos tercios del Congreso para destituir autoridades de la entidad monetaria.