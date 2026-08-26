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Milei busca retomar el control legislativo: Diputados trata la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II

El oficialismo buscará este miércoles la media sanción de ambas iniciativas. Antes, Luis Caputo anunció medidas económicas y gobernadores presentarán un bloque de nueve diputados que puede ganar peso en las próximas negociaciones.