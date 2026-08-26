El recinto de Diputados abre sus puertas tras más de dos meses para tratar dos leyes económicas centrales para el gobierno de Javier Milei.
Milei busca retomar el control legislativo: Diputados trata la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II
El oficialismo buscará este miércoles la media sanción de ambas iniciativas. Antes, Luis Caputo anunció medidas económicas y gobernadores presentarán un bloque de nueve diputados que puede ganar peso en las próximas negociaciones.
El Gobierno llega a la Cámara baja después de una serie de tropiezos legislativos y necesita mostrar nuevamente capacidad para construir mayorías alrededor de su programa económico, justo cuando algunos gobernadores aliados comenzaron a marcar mayor autonomía.
La expectativa está puesta en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y en Inocencia Fiscal II, dos proyectos que ya cuentan con dictamen y que Milei colocó en el centro de la arquitectura institucional con la que pretende transitar lo que resta del 2026.
Antes habló Caputo
La jornada comenzará dos horas antes de que se abra el recinto. A las 10, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una conferencia de prensa vinculada a créditos hipotecarios.
El momento agrega una dimensión política al anuncio. Apenas finalice la presentación económica, el oficialismo buscará que Diputados avance con reformas directamente vinculadas con el funcionamiento monetario y tributario.
La presentación fue coordinada este martes durante la mesa política. Con Karina Milei a la cabeza, los máximos referentes del gobierno se reunieron durante más de dos horas y media en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Participaron también Patricia Bullrich, Martín Menem, Sandra Pettovello, Santiago Caputo y otros funcionarios para repasar votos, estrategia parlamentaria y la agenda que continuará luego en el Senado.
Durante la reunión de la mesa política apareció, además, otro asunto sensible: el creciente endeudamiento de las familias. No se informó si se anunciarán medidas relacionadas con ese fenómeno. Lo que sí se adelantó es que el bloque de Unión por la Patria y otros bloques de la oposición buscarán emplazar comisiones para tratar este tema que viene siendo parte de la agenda mediática durante los últimos días.
El BCRA como primera batalla
La reforma del Banco Central es una de las apuestas más fuertes del Gobierno. El proyecto concentra el objetivo del organismo en preservar el valor de la moneda, prohíbe el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo, modifica el régimen de distribución de utilidades y elimina el concepto de reservas de libre disponibilidad.
También endurece la remoción del presidente y del directorio. Además de causas expresamente establecidas y de una decisión del Ejecutivo, se requerirá el aval de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso.
El texto incorpora, asimismo, un mecanismo para cancelar progresivamente letras intransferibles y adelantos transitorios acumulados en el activo del Central.
Milei participó personalmente de la elaboración y dedicó las últimas semanas a defenderla. El desafío del miércoles será convertir ese impulso presidencial en votos después de que otras iniciativas del Gobierno quedaran frenadas por la resistencia opositora y provincial.
Inocencia Fiscal, con un cambio
El segundo proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025 y elimina los topes que restringían su utilización a patrimonios inferiores a $10.000 millones e ingresos menores a $1.000 millones.
El oficialismo debió aceptar un cambio reclamado por sus aliados para evitar que el régimen pueda convertirse en un paraguas para funcionarios.
Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores podrán utilizar el sistema simplificado para declarar y cancelar Ganancias, pero quedarán excluidos de sus principales protecciones: ARCA conservará la facultad de fiscalizarlos y aplicar sanciones bajo las reglas generales.
La modificación llegó con el antecedente del caso de Manuel Adorni y fue una de las condiciones para sostener apoyos dialoguistas.
Mirada en las provincias
Otro movimiento político se producirá previamente en el salón Pasos Perdidos. Apenas treinta minutos antes de la sesión será presentado Argentina Federal, un bloque de nueve diputados que reemplazará a Innovación Federal y estará presidido por el misionero Oscar Herrera Ahuad.
Lo integrarán cuatro representantes de Misiones, tres de Salta, uno de San Luis y uno de Formosa. En el lanzamiento estarán los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz.
El nacimiento del espacio llega después de que varios mandatarios provinciales mostraran distancia con la Casa Rosada. Senadores vinculados con Catamarca, Tucumán y Salta votaron contra aspectos del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, mientras Misiones fue determinante para que cayera el capítulo referido a Manejo del Fuego.
Argentina Federal anuncia que defenderá los intereses de las provincias representadas. Con nueve votos, su peso puede exceder la sesión del miércoles y convertirse en una pieza a observar para las discusiones sobre PASO, Presupuesto y otras reformas pendientes.
Parte del temario también se explica en ese sentido. A pedido de legisladores misioneros se tratará la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la harina y la fécula de mandioca. También aparecen proyectos de capitales simbólicas y la creación de segundas salas en cámaras federales de Tucumán y Mar del Plata, iniciativas que cuentan con media sanción del Senado.
La sesión incluirá además el acuerdo comercial entre Mercosur y Singapur, que podría quedar convertido en ley, y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
Este último deberá regresar al Senado porque Diputados introdujo, a pedido de laboratorios nacionales, una reserva al capítulo que permite al INPI utilizar informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras.
El movimiento inmediato del oficialismo será obtener las dos medias sanciones económicas. Pero la negociación mira bastante más lejos.
La Casa Rosada todavía pretende avanzar con la eliminación de las PASO, el Súper RIGI, la reforma de la Ley General de Sociedades, pliegos judiciales y, desde septiembre, el Presupuesto 2027.