En el Senado de la Nación

Avanza la cobertura de juzgados federales, con el procedimiento en debate

Con los casi 70 pliegos en consideración, y una nueva sesión programada para sancionar una nueva tanda, el Gobierno acelera el trámite de cobertura de unas 300 vacantes acumuladas. Más allá de las advertencias por el volumen de cargos, se reabre la discusión sobre el proceso de selección.