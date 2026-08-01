Tras avanzar en la cobertura de vacantes

La reforma judicial que prepara Milei: más juzgados en las provincias y la Corte fuera de la selección de jueces

El Presidente alienta una batería de proyectos para rediseñar el Poder Judicial. Los 200 pliegos de la era Mahiques, la aceleración del trámite para cubrir vacantes en la Corte y los retoques al Código Civil y el Penal.