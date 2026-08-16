La coyuntura económica, política y social influyó categóricamente en el hecho de que el oficialismo nacional y la oposición iniciaran la batalla electoral un año y cuatro meses antes de que finalice el mandato de La Libertad Avanza el 10 de diciembre de 2027.
El protagonismo de Karina Milei forma parte de la estrategia electoral del Gobierno nacional
El Presidente dejó que su hermana se mostrara más activa que nunca en una semana en la que él decidió correrse de la escena pública. La táctica tiene varias lecturas entre propios y extraños
Las circunstancias apremian en una Casa Rosada en la que Karina Milei se ha impuesto como la principal referente de la administración central en búsqueda de la reelección de su hermano, quien tras volver de su viaje a Ecuador y Colombia se recluyó sin agendas públicas en la Residencia de Olivos durante toda la semana. Desde la quinta presidencial se dejó circular que el Presidente está abocado a mantener reuniones privadas y a la redacción de un nuevo libro de pronta publicación. Otros actores políticos sostienen que la estrategia tiene que ver con motorizar el posicionamiento de la secretaria General como una potencial candidata el año próximo.
A tal fin, la idea tendría que ver con revertir la imagen negativa que tiene la alta funcionaria, que según el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA, estaría en un 68 por ciento, mientras que para Atlas Intel y Synopsis, trepó a picos del 75% al 76%. No son pocos los que postulan que, en realidad, el rol de la virtual titular del partido violeta es la de hacer las veces de ‘fusible’, a fin de absorber el desgaste de la gestión, resguardando de este modo al primer mandatario.
Karina acapara la agenda política
El lunes pasado, la líder partidaria y de gestión encabezó en Balcarce 50 un cónclave con diputados y senadores libertarios de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Al finalizar la actividad se informó oficialmente que el evento sirvió para destacar “la poca cantidad de sesiones que hubo durante este año, tanto en Diputados, como en el Senado (bonaerense), debido a la falta de consenso dentro del oficialismo provincial”.
Asimismo, se repasó “el trabajo de la Mesa de Seguridad que impulsa LLA, donde se vienen trabajando proyectos como el del uso de tásers por parte de los policías municipales; la prohibición del uso de celulares en la cárceles provinciales” y “el reordenamiento de partidas para contar con más patrulleros”. En ese contexto, los violetas promueven -de la mano del mandamás libertario en el territorio que gestiona Kicillof- Sebastián Pareja, la conversión de la legislatura provincial de bicameral a unicameral. Un proyecto que por ahora tiene muy pocas chances de convertirse en ley debido a la resistencia de la corporación política en su conjunto.
La secretaria General de la Presidencia además estuvo a cargo del armado de la cumbre entre delegados del PRO y del gobierno central en la sede ejecutiva, luego de acordarla con Mauricio Macri. Allí estuvieron el presidente del bloque amarillo, Cristian Ritondo, y uno de los máximos responsables de la fuerza de origen porteño, Fernando de Andreis. Ambos fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Diego Santilli (afiliado PRO) y los primos Menem, representantes directos de Karina Milei. Finalizada la entrevista, los dirigentes macristas pasaron por la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno y manifestaron que fue un encuentro positivo.
“Para nosotros fue un buen primer paso para construir confianza, para trabajar en blindar el cambio en la Argentina convencidos de que no es bueno para el país dar una marcha atrás como ocurrió en el 2019, así que contentos y nos vamos a juntar cada 15 días”, expresó de Andreis, que añadió: “Para alcanzar un acuerdo electoral faltan muchas de estas reuniones”.
Por su parte, Ritondo dijo que ellos no fueron a “especular. No lo hemos hecho desde el primer día”. resaltó. El bonaerense anexó que “no estamos viendo que nos dan para hacer tal o cual cosa. El PRO ha demostrado que es garante del cambio. Ninguna ley ha salido del Congreso sin nuestro apoyo”, enfatizó. Más tarde se supo que en el terreno de las condiciones básicas planteadas por cada fuerza, entre otras cosas, los macristas pretenden que LLA no se involucre en los territorios gobernados por Propuesta Republicana y que se respalden las candidaturas de Santilli en la PBA y de Jorge Macri en la CABA. Los violetas quieren apoyo a sus proyectos en el Parlamento y seguir teniendo el liderazgo en la sociedad política que se pueda llegar a establecer entre los dos partidos.
Karina Milei se mostró extremadamente activa en Casa de Gobierno e hizo lo suyo a cuadras de allí. El jueves dejó inaugurado –junto con Pareja y Martín Menem- un local libertario en el barrio de San Telmo, pero que, pese a su ubicación geográfica, será un centro de operaciones dirigido al territorio bonaerense. Aunque los popes violetas digan que todavía no están definidas las candidaturas, es muy probable que sea Diego Santilli el postulante a ocupar el sillón que María Eugenia Vidal dejó en 2019.
Tal es la exposición que viene teniendo la hermana presidencial que hasta se animó a arrojar una frase a los periodistas que cubrieron la actividad. "Vamos a seguir trabajando por mejorar cada lugar, de cada argentino; por todos los argentinos vamos", declaró entre cámaras y flashes de la prensa. Situaciones que la secretaria prefiere evitar.
La economía en el centro de la escena electoral
Como otro bloque gubernamental alineado a la conducción de los Milei, el equipo económico que comanda Luis Caputo no sólo trabaja en promover la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la Ley de Inocencia Fiscal II en el Congreso nacional, sino que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 736/2026 impulsó la flexibilización del régimen financiero que habilitó a los bancos a prestar divisas de sus depósitos en dólares a empresas que no exportan, eliminando así la restricción que limitaba este tipo de financiamiento únicamente a firmas que generaban ingresos en moneda extranjera.
Esto forma parte del mecanismo de dolarización endógena que por el momento no se pudo materializar, ya que según explicaron desde el Palacio de Hacienda, “ese es un proceso gradual que se ejecuta mediante la escasez de pesos y la flexibilización financiera”.
Con un Riesgo País que alcanzó los 480 puntos este viernes, y una baja de inflación que vuelve a desacelerarse con polémicas en torno al método de medición del INDEC, la incertidumbre crece en torno a posibles corridas cambiarias.
Para ahuyentar esos fantasmas, el viceministro de Economía, José Luis Daza, anunció que el Banco Central buscará comprar otros 10.000 millones de dólares adicionales antes de las elecciones de 2027. El propio Javier Milei aseguró hace una semana que contará con un "poder de fuego" de entre u$s 60.000 y u$s 70.000 millones para desactivar y frenar una eventual corrida en el mercado de cambios en la previa a los comicios nacionales.
Fuentes del sector financiero aseveraron que “las reservas internacionales brutas acumulan unos u$s 50.000 millones”, y aclaran que “no todas son utilizables”. Es probable que el jefe de Estado incorpore en esa cifra el swap chino que se renovó por u$s 19.000 millones (del que se utilizaron unos u$s 5.000 M).
El de Estados Unidos no tiene especificaciones nominales ni de uso, a la vez que dependerá de cómo le vaya a Donald Trump en las elecciones de medio término que se celebrarán el 4 de noviembre. Todas estas inquietudes, que indefectiblemente tiene que ver con sostener la gobernabilidad, están relacionadas al protagonismo que viene adquiriendo Karina Milei, quien le prometió a su hermano un partido de alcance nacional, y cumplió.
Ahora deberá consumar la reelección que se comprometió a plasmar, aunque para ello tenga que negociar con quienes hasta hace pocos meses eran considerados contrarios a ‘las ideas de la libertad’.