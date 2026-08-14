Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión política de tres horas, focalizado en las elecciones de 2027. El objetivo final es diseñar una estrategia conjunta para definir la propuesta electoral. Y el más inmediato, sostener las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) que el Gobierno nacional quiere dejar de lado.
El peronismo une fuerzas para defender las PASO
Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa coincidieron en un encuentro convocado por los jefes de los bloques parlamentarios, Germán Martínez y José Mayans, junto a gobernadores, legisladores y figuras del partido. Reacción ante el embate oficialista sobre las primarias y diálogo abierto.
Así lo confirmó a El Litoral el santafesino Germán Martínez, presidente del bloque de Diputados e impulsor del encuentro, junto al senador José Mayans, quien remarcó la necesidad de preservar el actual mecanismo de selección de candidados, como “una herramienta muy importante para generar una propuesta electoral amplia, convocante y potente”.
Del encuentro participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
También estuvieron el referente del Frente Renovador, Sergio Massa; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y el titular de la bancada peronista en el Senado, José Mayans.
El encuentro fue convocado por ellos dos y tuvo como objetivo discutir un posicionamiento sobre las PASO, debido a que el Gobierno decidió avanzar fuerte en las dos cámaras legislativas y entre los gobernadores aliados para voltear las elecciones primarias en el corto plazo.
Contexto y proyección
Los participantes del encuentro entienden que Milei tiene como único objetivo la reelección y ve en las primarias un obstáculo. Y que decidió avanzar fuertemente en la idea de su eliminación luego del traspié sufrido en la votación de la ley de Tierras, provocado en parte por la movilización de distintos sectores de la sociedad.
En el afán de capitalizar esta movida, y a la vez saltarse las confrontaciones internas para confluir en una estrategia electoral propicia, los dirigentes del peronismo coincidieron en la necesidad de sostener las primarias como un instrumento clave.
“Vamos a trabajar juntos en el diseño de una estrategia electoral. Y nos pusimos un primer mojón, que es sostener las primarias”, confirmó Martínez. Y aclaró que el establecimiento de vasos comunicantes operativos entre distintos sectores del partido buscará extenderse.
“La idea es trabajar de manera conjunta para lograr una propuesta en la que, lejos de buscar un carácter monocolor, podamos expresar todas las tonalidades que tiene nuestro espacio político. Y a partir de ahí vamos a salir a hablar con otros espacios”, sintetizó.
La reunión adquiere especial relevancia por la presencia en una misma instancia de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, referentes de espacios que mantienen diferencias respecto de la estrategia que debe adoptar el peronismo para enfrentar al oficialismo y encarar la construcción electoral hacia 2027.
El encuentro también reunió a gobernadores con peso territorial y a las principales autoridades parlamentarias de Unión por la Patria, en momentos en que el peronismo busca establecer mecanismos de coordinación política y comenzar a discutir una estrategia nacional.
Aunque la conversación no llegó tan lejos, la generación de este espacio semi improvisado podría ser la base para la constitución de una mesa política donde institucionalizar el diálogo, y coordinar el accionar de las distintas vertientes partidarias.
Nombres y estrategias
La discusión sobre el armado presidencial constituye uno de los principales desafíos internos del peronismo de cara a 2027. En ese escenario, Kicillof aparece como uno de los dirigentes con aspiraciones nacionales mejor posicionados, mientras Massa conserva centralidad dentro del Frente Renovador y Máximo Kirchner mantiene influencia en la estructura del PJ bonaerense y el kirchnerismo.
Otras figuras, como el propio Quintela, y también el senador Sergio Uñac, ya aparecen en la lista de anotados (o, cuanto menos, pre-anotados) para participar de la disputa por la Presidencia de la Nación en 2027.
En ese sentido, el encuentro sirvió para cristalizar el propósito de encarar un trabajo conjunto entre las distintas facciones del peronismo para encauzar esas aspiraciones en una oferta atractiva para el electorado.
Pero en primer lugar, y como condición necesaria aunque no suficiente, aunar esfuerzos para sostener las las internas abiertas, simultáneas y obligatorias frente a la avanzada oficialista para derogarlas.
En ese esquema de trabajo coordinado en el Congreso, hubo de antemano una advertencia a los mandatarios justicialistas que, a través de los legisladores que les responden, tienden a estar más alineados con el Gobierno en el debate parlamentario. Y al nivel de responsabilidad que les cabría si facilitan la estrategia electoral oficialista.