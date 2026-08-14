En pos de una estrategia electoral conjunta

El peronismo une fuerzas para defender las PASO

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa coincidieron en un encuentro convocado por los jefes de los bloques parlamentarios, Germán Martínez y José Mayans, junto a gobernadores, legisladores y figuras del partido. Reacción ante el embate oficialista sobre las primarias y diálogo abierto.