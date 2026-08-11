Barajar y dar de nuevo. Esa parece la consigna del gobierno nacional tras el magro resultado que le reportó la media sanción otorgada por el Senado a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Dos capítulos y algunos otros temas quedaron afuera del extenso proyecto para obtener el voto de una mayoría que fue mutando a lo largo de la extensa sesión del jueves.
Diálogo y estrategia: el gobierno nacional rearma sus vínculos con el Congreso y las provincias
Con el objetivo puesto en las elecciones de 2027, pero también en los acuerdos cruciales que precisa para lograr el aval de las dos cámaras legislativas, el Ejecutivo encara una semana de negociaciones. Santilli, multiplicado por tres.
“Barajar” porque se viene un segundo semestre con numerosos proyecto de interés para el Ejecutivo y habrá que fijar prioridades entre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Súper RIGI, Inocencia Fiscal II y, como la cuestión más preciada, la Reforma Electoral Integral, que entre otros puntos, busca dejar sin efecto las PASO.
En este inventario quedarían a un costado las mega propuestas de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger, a quien le adjudican, al menos, un par de pasos en falso en la misma semana con alto costo para el Ejecutivo Nacional.
“Dar de nuevo” porque habrá que negociar: quedó en claro que los números no alcanzan cuando los temas, como el capítulo sobre extranjerización de tierras rurales incluido en la ley de Inviolabilidad (…), chocan contra el humor y la movilización social que marcan un termómetro para el gobierno central pero también para los mandatarios provinciales. En 2027 se juegan las elecciones nacionales y también las territoriales y locales.
Mesa
En esa negociación, algunas figuras del gabinete acaparan mayor protagonismo. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, convocó este lunes a senadores y diputados libertarios de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo tiene 10 y 20 bancas, respectivamente. Del encuentro también participó el presidente del partido en la provincia, Sebastián Pareja.
Este martes, la Mesa Política, que también preside la hermana del Presidente, se reunió junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Desde las 13 se reunirán junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Para un par de horas antes se espera la habitual conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier.
En las provincias
El miércoles lo espera Posadas (Misiones) a Santilli. Será en el marco de la cumbre de gobernadores del Norte Grande adonde se aguarda la asistencia de diez mandatarios que se reunirán para reclamar al Gobierno nacional una ley de tarifa eléctrica diferenciada para zonas cálidas, además de discutir sobre la hidrovía, obras viales, el freno a la obra pública y la distribución de fondos.
Se darán cita referentes con distinto posicionamiento ante el gobierno nacional: el misionero Hugo Passalacqua; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gildo Insfrán, de Formosa.
La reunión (y el reclamo tarifario) llega en un momento clave, cuando el Senado nacional debe discutir la media sanción que otorgó Diputados a los cambios en el Régimen de Zonas Frías. El resultado que logre el gobierno nacional con sus negociaciones será fundamental cuando el tema llegue al recinto de la Cámara ala: el objetivo es evitar un derrape similar al que ocurrió el 6 de agosto.
El jueves, Santilli volverá a estar frente a frente con Jalil y Suárez. Será en Catamarca, donde el Jefe de Gabinete viajará junto al ministro de Economía Luis Caputo. El encuentro tendrá como eje la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra destinada a mejorar el acceso al agua potable en la región.
El proyecto será financiado con un crédito del BID y demandará una inversión de $99.769 millones, con un plazo de ejecución estimado en 36 meses.
La obra contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto, con impacto directo en aproximadamente 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero.
Con esta agenda, el gobierno parece buscar un sendero distinto (diálogo, negociación, territorialidad) al recorrido hasta ahora. Habrá que ver si le da resultados de cara al año electoral que está cada vez más cerca y es hacia donde está puesto el objetivo de Milei.