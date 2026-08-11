Luego del resultado del jueves en el Senado

Diálogo y estrategia: el gobierno nacional rearma sus vínculos con el Congreso y las provincias

Con el objetivo puesto en las elecciones de 2027, pero también en los acuerdos cruciales que precisa para lograr el aval de las dos cámaras legislativas, el Ejecutivo encara una semana de negociaciones. Santilli, multiplicado por tres.