Al gobierno de La Libertad Avanza se le presentó una semana compleja en materia parlamentaria, política y también económica. Con Javier Milei de visita en Ecuador y Colombia, la presión de la comandancia karinista llevó a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a encarar una sesión en la Cámara alta, que, se sabía en Casa Rosada, venía muy difícil.
Casa Rosada busca otra estrategia con los gobernadores y mira datos de la economía
Tras los últimos resultados en el Congreso, el Gobierno nacional se replantea el mecanismo de negociación con los mandatarios provinciales y se observa con atención cifras que arrojan las consultoras privadas
Ya se había quitado del articulado de la Inviolabilidad a la Propiedad Privada el capítulo de extranjerización de tierras, y a último momento -con el objetivo de que se aprobara lo que quedaba de la iniciativa- se retiraron los cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
Un resultado que la oposición kirchnerista consideró un triunfo y los mileístas como un adelanto de lo que se viene de parte de los gobernadores dialoguistas en relación al año electoral que pareciera haber empezado antes de tiempo. Si bien el oficialismo nacional consiguió la media sanción de la norma por 37 votos a favor y 33 en contra, pagó un costo que deja ver los límites que los mandatarios provinciales le pueden imponer a su agenda de reformas.
A esto se agrega algo que los caudillos territoriales observan con suma atención e incertidumbre. Nos referimos a la marcha del programa financiero que se enfrenta a un agosto con sucesivas movilizaciones y críticas, que en la previa a la visita del Papa León XIV, encabeza la Iglesia argentina.
Los aliados empiezan a mirar el 2027
Hace una semana, en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, uno de los popes libertarios declaró que "Patricia (Bullrich) dice que tiene los votos y nosotros confiamos en ella", aunque reconoció que habría modificaciones. Lo que no se esperaba la Mesa Política mileísta es que los cambios tuvieran que pasar por el corazón mismo del proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada.
Frente a las críticas internas que surgieron de los despachos de Balcarce 50, la titular del bloque violeta en el Senado devolvió los pases de factura apuntando a la mala praxis que se llevó adelante con el 'Caso Adorni' y las falencias comunicacionales durante el Mundial de Fútbol. Asimismo, subió un vídeo en sus redes sociales donde se la ve intentando motorizar el pleno de la normativa con los bloques acuerdistas, al que tituló con la frase "El Tango no se baila solo". A los gobernadores los acusó de estar mirando más las elecciones del año que viene que a los proyectos legislativos.
Por su parte, la pregunta que se hizo la comandancia de LLA estuvo dirigida a la decisión -mayoritariamente antagónica al proyecto de ley- que tomaron caciques distritales aliados como los pejotistas de Tucumán, Catamarca y Salta (Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, respectivamente), junto al misionero de origen radical, Hugo Passalaqcua, quien tiene un jefe político de extracción peronista, Carlos Rovira.
La respuesta en privado que circuló por los pasillos de Balcarce 50 giró en torno a falencias que le adjudicaron -en las negociaciones con las bancadas acuerdistas- a la ex ministra de Seguridad Bullrich. En el terreno público que garantiza el off the récord, se le bajó el tono a la cuestión y se manifestó que "se trató de algo circunstancial que no engloba a las futuras reformas que enviamos al Congreso".
Lo que sí se definió en la Rosada, es que sea el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien encare de aquí en más el vínculo exclusivo con los mandatarios provinciales. Al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le solicitaron que a partir de ahora, el envío y contenido de estas legislaciones sean tratadas más a fondo en las reuniones políticas semanales que capitanea la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Los números que miran propios y extraños
En el contexto de las diatribas que voceó el arzobispo de Bs As, Jorge García Cuerva en San Cayetano -donde juzgó indirecta y negativamente el modelo socioeconómico del Gobierno-, en los últimos días se encendieron alarmas en el palacio del PEN debido a guarismos que preocupan en el seno oficialista, especialmente por la lectura que pueda hacer el grueso de la sociedad en los meses previos al comienzo del año electoral.
Los datos proporcionados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y consultoras privadas como ExQuanti indican que el índice de la pobreza se incrementó y volvió a alcanzar el 3 por ciento. Algunas otras mediciones lo colocan en un 31,9%. El número marca una suba respecto al cierre del año anterior. Esto significa que aproximadamente unas 600 mil personas cayeron bajo la línea de la pobreza al comienzo de 2026. Comparado con el piso mínimo alcanzado a mediados de 2025, el aumento llega casi a 1.300.000 personas. Por otro lado, la indigencia sufrió un deterioro gradual y se ubicó en el 6,5% de la población.
Pese a que muchos de estos análisis están basados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional De Estadística y Censos, tanto en el Palacio de Hacienda como en la Casa de Gobierno se insiste con que "esas son cifras que seguimos y tomamos en cuenta pero que pertenecen a mediciones privadas. Por lo tanto les otorgamos un valor relativo", expresó un portavoz ministerial.
La inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que se dio a conocer el pasado viernes, fue otra señal de alerta en la dirigencia libertaria. Del mes de junio al pasado julio, el Índice de Precios al Consumidor porteño pasó de 1,8% a 2,9 por ciento. Es decir que tuvo un alza del 1,1%.
La mayoría de las mediciones de consultoría estiman que el IPC oficial dará -para este mismo período- entre el 2% y el 2,1%. Hay que tener en cuenta que en el marco de estos cálculos la Canasta Básica Alimentaria aumentó a 11,6% y la Canasta Básica Total 9,6%, mientras que los sueldos avanzaron hasta el 8,6% con una informalidad laboral que trepa al 44,2% de los trabajadores.
Revertir estas tendencias es el desafío que tiene la gestión libertaria en los próximos meses y lo que resta de su mandato. Aunque no se visualizan -ni verbalizan- grandes variantes en el programa económico, la dirigencia mileísta sabe que esa será la forma de mantenerse competitiva y con chances de ganar en presencia de un escenario político donde aliados y opositores duros empiezan a mostrar sus cartas.