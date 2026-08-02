Frente a los pocos más de 500 días que le quedan a La Libertad Avanza al comando de la administración del Estado nacional, las urgencias empiezan a ser evidentes en los principales despachos de la Casa Rosada, donde, pese a las restricciones ilegítimas que impusieron los hermanos Milei a la prensa acreditada, se logra percibir el clima de incertidumbre que reina en el seno gubernamental.
Pese a la caída en su imagen Milei se aferra a la ortodoxia y modifica la comunicación
Las últimas encuestas no dan resultados positivos a la gestión de LLA. El equipo presidencial busca la forma de instalar que las mejoras económicas están por llegar
Aunque digan lo contrario, los estrategas violetas se caracterizan por tener permanentemente los ojos puestos en las encuestas de opinión, imagen, y los focus group. Los guarismos que se observan han puesto en alerta a los popes libertarios, ya que señalan un marcado retroceso y desgaste de la actual gestión. Según mediciones como las de Opina Argentina, o QSocial, el nivel de aprobación se contrajo a pisos históricos de entre el 31% y 35%. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella, registró una caída del 6.5% en julio, ubicándose así en 1.94 puntos (en una escala de 0 a 5), exponiendo el nivel más bajo en lo que va del mandato mileísta. Entre el 60% y el 63% de los encuestados evalúa la situación económica actual como "mala" y asegura que su economía doméstica empeoró en el último semestre.
La inflación quedó desplazada por la preocupación por el desempleo, la pobreza y la merma en el consumo. Estas mediciones cualitativas dejan un mensaje que enciende las luces rojas en la sede del poder central: 50% de los argentinos afirma que “ya no puede esperar más” que llegue el alivio y las mejoras en su situación personal. Lo que más hace ruido de estas métricas, es que 23% de los propios votantes de LLA infiere que el país va en una dirección equivocada. Se mantiene el núcleo duro del 25 por ciento, pero esa cifra no garantiza una reelección en 2027, y ese malestar partidario se nota.
Tácticas para enfrentar las lecturas negativas de la gestión
Salvo la mesa chica del mileísmo, pocos discurren que a corto -o mediano plazo- vaya a haber cambios positivos en torno a la realidad de la mayoría de la población antes de sufragar el año que viene. El esquema de aumentos tarifarios que deriva de la eliminación progresiva de subsidios va a continuar achicando los bolsillos inevitablemente.
Por el momento, el intento de modificar la manera de comunicar del Gobierno no concreta sus objetivos. Las conferencias de prensa y presentaciones mediáticas del vocero Adrián Ravier generan dudas en las oficinas del área que ahora encabeza el ex YPF, Fabián Fernández. De ellas sólo quedan títulos adversos, errores no forzados y aclaraciones que enlodan aún más la estructura que dejaron Manuel Adorni y su ex segundo, Javier Lanari.
Ante este cuadro, en el que el portavoz llegó a dejar abierta la posibilidad de una devaluación, el ministro de Economía, Luis Caputo, prefiere ser su propio mensajero desde la red social X; brindando entrevistas personales o aprovechando las presentaciones que hace para ensalzar la tarea de Hacienda. El uso de la Cadena Nacional con el objetivo de dar a conocer el envío al Parlamento de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central surgió del propio Presidente, a quien se le sugirió hacerlo en un formato breve de 15 minutos, debido a que es un tema que reúne demasiadas complejidades a la hora de alcanzar al público masivo.
Sectores opositores pero cercanos al palacio rosado, sugieren que lo que tendrían que analizar los cerebros libertarios es la probabilidad de que la gente vote bajo la consigna ‘más ajuste o basta de ajuste’, más allá de los nombres. Una variable que no entra en la concepción de sostener el equilibrio fiscal a rajatabla.
El recurso de la agenda internacional
La otra agenda que pretende instalar el equipo de Milei de cara al año electoral que se avecina, es la de carácter regional y mundial. En ese camino se vio al mandatario argentino apoyando a Flavio Bolsonaro en Brasil y atacando con una verba virulenta a Luis Inácio Lula da Silva.
“El Presidente es así, genuino, esa es su naturaleza y se muestra tal cual es. Nada de lo que dice o hace es con fines electorales”, aseveró uno de los hombres de su entorno, quien, a la vez, adelantó que el titular del PEN asistirá a la asunción del colombiano Bernardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, y que también tiene previsto visitar a su par de Ecuador, Daniel Noboa. Tras estar presente en la jura de Keiko Fujimori en Perú, toma forma la idea de conformar una ‘Cumbre Azul’ -por los colores liberales- que conjugue a todos los jefes de Estado de Centroamérica y Sudamérica que estén alineados “con las ideas de la libertad”, expresaron desde la Cancillería., donde la iniciativa de exaltar la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel se mantiene como prioridad absoluta.
La mejor candidata opositora sería Cristina
Cuando en Balcarce 50 se supo que Cristina Fernández intentaría competir en las PASO -en caso de que se realicen-, bajo la argucia jurídica de sostener que en las primarias no se eligen directamente cargos públicos (algo para lo que ella está inhabilitada de por vida), un referente de Karina Milei en la sede ejecutiva sostuvo: “Sin dudas es la mejor candidata, ella; Máximo (Kirchner); Axel (Kicillof); Jorge Brito; Guillermo Moreno y el resto. Cualquiera de ellos nos garantiza el triunfo”, apuntó sardónico el funcionario, al mismo tiempo que, acerca de la Reforma Política, manifestó que “primero hablamos con los gobernadores para que apoyen el blindaje al programa económico, después veremos la cuestión electoral, que, de todos modos, no tiene que ver con negociar alianzas directamente. Todavía falta mucho para eso”, consideró.
La batalla en el Congreso
Con la hermana presidencial y los primos Menem a cargo del plan que busca la aprobación de los proyectos del Ejecutivo Nacional en el Parlamento, uno de los colaboradores karinistas le dijo a El Litoral que “Patricia (Bullrich) nos dijo que están los votos para conseguir la media sanción de la Inviolabilidad a la Propiedad Privada”, no obstante, el informante comentó que, “lo más probable es que el texto salga con modificaciones”.
Esas alteraciones, que ya superan las 15, se negocian con los gobernadores y sus senadores. La sesión se retomará el jueves venidero y tendrá como telón de fondo una marcha opositora que se pronunciará contra la extranjerización de tierras, que es el principal punto de disidencia con los mandatarios provinciales, que con la normativa oficial que se presentó hasta ahora, no podrían fijar límites a la cantidad de hectáreas a las que accedan los privados de otros países.
En referencia a la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la táctica libertaria pasa por ingresarla por la Cámara baja, donde la fragmentación de bancadas y la cantidad de diputados acuerdistas suele dar mejores resultados.
De cualquier manera, dos de los puntos que más ruidos genera con los gobernadores, tienen que ver con la eliminación de las transferencias directas a los estados subnacionales (provincias), vía adelantos de la Coparticipación Federal o emisión, y el hecho de que, en caso de que se impriman billetes, esa ‘falsificación’ sea considerada una estafa, y aquellos que la permitan desde el PEN; el Poder Legislativo o el Banco Central, podrían ser acusados de formar parte de una Asociación Ilícita.
Otra vez la pelea con la Vicepresidenta
La encargada de enviar mensajes de crítica constante a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, es la diputada Lilia Lemoine (LLA), que otra vez abrió la puerta a las controversias históricas entre presidentes y vices en la Argentina.
El discurso de que la Vicepresidenta conspira contra los Milei porque tiene un proyecto político opositor surgió siempre desde la Rosada. Esta semana ese mecanismo se reactivó cuando la presidenta del Senado respondió a los cuestionamientos al poner en duda el estado (de salud mental) de Javier Milei, “por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior". Avalado por los hermanos más poderosos de la Argentina, su jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió a pedirle a la alta funcionaria que “dé un paso al costado”.
Así concedió el pie para que Villarruel apuntara a su figura y no directamente al Presidente y a la Secretaria General, al señalarlo como, "uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos", acusándolo además de pretender “causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.
Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular", cerró. En el marco de un potencial acuerdo electoral -o no- entre macristas y mileístas, este diario consultó a fuentes del PRO con el fin de saber cómo cayeron en el partido amarillo las declaraciones de 'El Colo'. La respuesta de un dirigente muy cercano a Mauricio Macri fue breve y contundente: “La sumisión no siempre es la mejor política”.