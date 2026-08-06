A partir del 27 de junio pasado, fecha de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, al Gobierno nacional no le quedó otra opción que ponerse a observar el complejo año electoral que se avecina y tratar de ganar el tiempo perdido, poniéndose en un acelerado ‘modo campaña’. A estas alturas, la comandancia libertaria dio cuentas de que en lo que le queda de mandato deberá ceder terreno en las negociaciones de la mayoría de las iniciativas que se proponga encarar.
Los Milei se juegan todo por la reelección mientras intentan sortear el desgaste de la gestión
La administración de LLA apresura su agenda ejecutiva y parlamentaria rumbo al 2027 ante un cuadro de situación complejo en el Congreso y en el frente político
El ejemplo de proyectos de ley como el de la Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que se fue complicando en el camino, o el decreto de desregulación del practicaje en los puertos -que debió ser suspendido para entrar en una mesa de negociación- demuestran que las cosas ya no son como eran en los primeros veinticuatro meses de gestión.
“Lo del desgaste de los gobiernos es normal por cuestiones que hacen a la política en general, pero también es bastante subjetivo. Nadie puede pensar que Javier Milei va a llegar al fin de su presidencia sin chances de reelegir como pasó con los últimos gobiernos”, le dijo a El Litoral uno de los operadores karinistas que visita la Casa Rosada cada vez con mayor asiduidad y participa de largos encuentros con los primos Menem, armadores consuetudinarios a nivel provincial.
El mismo dirigente partidario agregó: “Estamos trabajando intensamente en garantizar cuatro años más de liberalismo en la Argentina. Esta etapa está sirviendo para revertir décadas de destrucción por la vía populista, de la que la gente ya tomó nota que es inconducible, y que sólo nos arrastra al atraso y al aislamiento. Basta ver los cambios que se están produciendo en la región, donde se está conformando un bloque de países que empiezan a ver en este modelo la solución a etapas de descontrol y corrupción”, concluyó la fuente.
Los libertarios confían en la reelección
Ante una oposición debilitada por su fragmentación, el escenario que avizoran los capitostes violetas continúa siendo optimista, pese a la situación económica que atraviesa el grueso de la población, a la que le prometen que “tendrán salarios enormes” si votan a LLA en 2027. En esa línea, el vocero Adrián Ravier considera que la reelección de Milei es un hecho “porque la situación es mucho mejor que la heredada”. En ese sentido, el ex diputado pampeano añadió que, de todos modos, “las prioridades del plan económico no van a cambiar frente a los comicios nacionales”.
Una máxima que repite permanentemente el ministro de Hacienda, Luis Caputo, refiere a la posibilidad de otro período libertario; al respecto, aseveró que no tiene “ni una mínima duda”. Este diario consultó a un alto colaborador ministerial -y partidario- en referencia a si esperan sorpresas entre los candidatos que puedan empezar a surgir entre los opositores en los próximos meses. La respuesta apuntó al Partido Justicialista, del que reconoció que “es el único que conserva siempre la voluntad de poder, fuera de sí su doctrina es mala o buena”. Asimismo, el estratega mileísta señaló que, “lo que les pasa a los peronistas es que no se pueden sacar de encima el lastre de Cristina Kirchner, y mientras ella siga presidiendo el PJ -esperemos que lo haga por muchos años más- no van a poder ser competitivos pongan el nombre que pongan. Y eso para nosotros es un activo incalculable”, sentenció
En búsqueda de aliados
El hecho de que Milei dejara abierta la puerta a una fórmula consensuada con algún aliado de otra fuerza, determinó que las especulaciones giraran en torno a nombres y apellidos de gobernadores dialoguistas. Hace tiempo que en la provincia de Mendoza se habla de la ambición que por esa posible vicepresidencia tiene el radical, Alfredo Cornejo. Pero en esas lides aparece otro correligionario suyo con el que también se sellaron alianzas electorales en las legislativas del 2025.
Nos referimos al chaqueño Leandro Zdero, a quien estuvo visitando Karina Milei junto a Diego Santilli el lunes pasado cuando asistieron a una jornada de coordinación frente al fenómeno climático de El Niño. Después todo derivó en cónclaves partidarios en los que se empezó a diagramar el armado táctico camino a los sufragios.
Uno de los hombres que la Secretaria General de la Presidencia se encontró en el mismo destino, fue el correntino Juan Pablo Valdés, con cuyo hermano (Gustavo Valdés), antecesor en la gobernación litoraleña, no se pudo sellar un acuerdo debido a la cantidad de lugares que La Libertad Avanza exigía tener en las listas. El primero parece preferir estar al calor de la hermana presidencial y jugar cerca de Balcarce 50.
Con la impronta negociadora, el jefe de Gabinete y el Ministro de Economía de la Nación llegarán este jueves a Catamarca, donde se entrevistarán con el pejotista más cercano a los libertarios, Raúl Jalil, a quien muchos ven en un plan al estilo de Miguel Ángel Pichetto en 2019, cuando se incorporó al binomio que compitió con Mauricio Macri contra el Frente de Todos.
Por lo menos, en los considerandos libertarios, hoy por hoy, el catamarqueño tiene chances por encima del tucumano y también peronista Osvaldo Jaldo, que fue protagonista de varias idas y vueltas con el poder central. El entorno de Jalil niega esos rumores y prefiere decir que lo único que hace el mandatario provincial es “defender los intereses de la provincia”.
Otro de los que participará en el acto de puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, será el gobernador Elías Suárez de Santiago del Estero, integrante del Frente Cívico que el fin de semana obtuvo un importante triunfo en departamentos y municipios locales, imponiéndose a LLA por 58% de los votos. Esos pagos están bajo la tutela del actual senador Gerardo Zamora, caudillo de la Unión Cívica Radical, cercano al cristinismo pero vinculado al resto de los gobernadores. Él es uno de los que elabora un proyecto que le permita llegar al Sillón de Rivadavia como alternativa al mileísmo.