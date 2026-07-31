Cruce

Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel tras sus críticas a Javier Milei

El jefe de Gabinete cuestionó las declaraciones de la vicepresidenta, quien había expresado su preocupación por el estado del Presidente y por las “persecuciones imaginarias” que, según sostuvo, Milei replica en Argentina y en el exterior. “Que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”, afirmó Santilli.