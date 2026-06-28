La comidilla política acerca del acto oficial por el Día de la Bandera del pasado 20 de junio en Rosario fue la presencia o no de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Eugenia Villarruel quien fue invitada oficialmente por el gobierno de Santa Fe ante el intento del gobierno central de que no tome parte del acto.
Mujeres en el Monumento
La presencia de Victoria Villarruel en el acto oficial en Rosario volvió a ser tema de conversación y dejó varias postales políticas.
El segundo tema fue donde ubicarla y se optó por hacerlo junto a las autoridades provinciales. La vicepresidenta compartió así la ceremonia central al lado de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y muy cerca del ministro de Gobierno, Fabián Bastia. Ya retirado el presidente del acto, fue invitada por el propio gobernador Pullaro al escenario para otras actividades como la toma de juramento de la bandera a alumnos de la zona.
Quien saludó la presencia de Villarruel en el acto fue la actual funcionaria del Ministerio de Educación, Betina Florito.
"Querida Vicepresidente @victoria.villarruel es un honor haber contado con su presencia junto al pueblo santafesino en una de las celebraciones patrias más significativas de nuestro país. En lo personal es un orgullo haber recorrido juntas la Cripta de Belgrano en el Monumento a la Bandera. El mensaje de nuestro Gobernador @maxipullaro dejó en claro que con un método, administración y transparencia, la Invencible provincia de Santa Fe crece, produce y realiza obra pública sin corrupción", escribió en redes sociales con una foto de ambos con Rosario como telón de fondo.