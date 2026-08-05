El Gobierno decidió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera en la compra de tierras rurales.
El oficialismo eliminó el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de propiedad privada
De momento, el resto del proyecto se debate este jueves en una sesión pactada para las 14 horas, tras el cuarto intermedio del mes pasado.
La medida fue adoptada este miércoles durante una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, luego de que varios gobernadores anticiparan que sus senadores votarían en contra de ese apartado.
La sesión continúa en pie
La Libertad Avanza intentará que el resto de la iniciativa sea tratado este jueves desde las 14 en el Senado, después del cuarto intermedio dispuesto durante la sesión del mes pasado.
La definición se tomó en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto con legisladores de fuerzas dialoguistas.
Algunos aliados habían pedido directamente suspender la sesión, pero el oficialismo resolvió eliminar los artículos más resistidos y mantener el debate sobre los demás puntos.
El rechazo de los gobernadores
El capítulo comenzó a perder respaldo después de que los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Neuquén, Rolando Figueroa, anunciaran que no acompañarían la modificación.
También surgieron objeciones entre senadores radicales, dirigentes provinciales y una legisladora del PRO, lo que dejó al oficialismo sin los votos necesarios para aprobar la propuesta original.
La discusión había escalado después de que Bullrich anunciara una modificación al texto para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras.
Qué establecía el capítulo eliminado
El proyecto mantenía la prohibición de compra de tierras por parte de Estados extranjeros, pero permitía operaciones de empresas con participación estatal extranjera bajo determinadas condiciones.
Esas adquisiciones debían contar con la autorización de la provincia en la que estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el texto establecía que la titularidad extranjera no podría superar el 25% de la superficie rural de cada provincia.
Las operaciones también debían inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales con los datos y la nacionalidad de los compradores.
La explicación del oficialismo
La Libertad Avanza informó que la decisión fue tomada por consenso entre 44 senadores pertenecientes al oficialismo y a bloques aliados.
“La postergación no implica su eliminación del proyecto”, aclaró el comunicado difundido después del encuentro. El espacio aseguró que continuará trabajando en el capítulo para “alcanzar un mayor nivel de consenso”.
El oficialismo agregó que la intención es enriquecer la propuesta con nuevos aportes hasta obtener “una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible”.
Los puntos que siguen en debate
Sin el capítulo sobre tierras rurales, el proyecto mantiene modificaciones al régimen de Expropiaciones, los procedimientos de Desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.
La bancada libertaria aseguró que esos capítulos “cuentan con amplio respaldo” entre las fuerzas que participaron de la negociación. También se incluyen cambios en la escrituración y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.
El oficialismo buscará aprobar esos apartados durante la sesión del jueves, mientras mantiene abiertas las conversaciones para reformular el régimen de tierras rurales.