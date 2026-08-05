Mientras toda la atención está puesta en el Senado, la sesión que se anuncia para el jueves y la suerte que tendrá allí el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las dos cámaras legislativas avanzan en el debate de temas que también interesan al Poder Ejecutivo Nacional. Entre ellos, el Régimen de Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y el Súper RIGI.
La agenda de interés de Milei llega a las comisiones de Diputados y Senadores
Inocencia Fiscal II, Tierras Raras y reforma a la Carta Orgánica del Banco Central entre los temas que se debatirán antes de llegar al recinto.
Igual, los temas se “cruzan” entre una cámara y otra. Así, este martes la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, que preside Luis Basterra (UxP) convocó a reunión informativa sobre “Soberanía y Arraigo: Riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la Ley de Tierras”.
Está previsto que especialistas y expositores presenten análisis técnicos, testimonios del sector productivo e intervenciones vinculados a la temática, “con el objetivo de generar un espacio de diálogo abierto y plural”. Es que el tema “estrella” el Senado, si llega a obtener media sanción, pasará a la Cámara baja para su ratificación o modificación.
Para este miércoles a las 9, la comisión de Minería que está a cargo de Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) abordará la temática de las “Tierras Raras”, para lo cual convocó a especialistas a una reunión informativa.
A las 10.30 será el turno de Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal, comisiones que presiden Bertie Benegas Lynch (LLA) y Laura Rodríguez Machado (LLA), respectivamente, para tratar el proyecto conocido como Régimen de Inocencia Fiscal II. Se trata de la modificación de las leyes 11683 Y 27799, relativas a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y en materia de prescripción tributaria, y 25191 referente al régimen sancionatorio.
Para las 15 se espera otro plenario, esta vez de Finanzas (Santiago Pauli-LLA) con Presupuesto y Hacienda para empezar a analizar el flamante mensaje de Javier Milei que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, cuyos detalles fueron presentados por el mandatario en cadena nacional el jueves de la semana pasada.
Pliegos y Súper RIGI
Mientras todo esto ocurre en la Cámara de Diputados, en el Senado habrá dos audiencias públicas sucesivas (martes y miércoles) de la Comisión de Acuerdos para analizar unos 25 pliegos judiciales.
El miércoles a las 16, en la previa a la sesión que en principio se prevé para el día siguiente, se reunirá el plenario de Presupuesto y Hacienda que preside Agustín Monteverde (LLA-CABA), Economía Nacional e Inversión, con Enrique Martín Goerling Lara (PRO-Misiones) a la cabeza, y de Legislación General liderada por Nadia Márquez (LLA-Neuquén), para analizar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Super RIGI, que el 24 de junio obtuvo media sanción de Diputados con el apoyo de 130 legisladores, 106 votos en contra y 7 abstenciones.
La Reforma Electoral Integral no figura aun en la agenda de la Cámara alta. Hubo una reunión informativa el 13 de mayo con la presencia de María Luz Alegría Landívar, asesora del Ministerio del Interior, pero se pasó a cuarto intermedio par avanzar con una materia que el Ejecutivo quiere definir en este segundo semestre.