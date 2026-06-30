Pax Silica se denomina la coalición liderada por los Estados Unidos a la que se incorporó la Argentina según anunció el canciller Pablo Quirno, destinada a garantizar recursos estratégicos y a reforzar la provisión de insumos para inteligencia artificial y tecnologías avanzadas.
Qué es Pax Silica, el acuerdo sobre minerales críticos que Argentina firmó con Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno anunció la incorporación a la coalición que busca asegurar cadenas de suministro para el desarrollo de tecnologías avanzadas y la provisión de insumos clave para la inteligencia artificial.
“La Argentina se sumará esta semana a la Iniciativa PAX SILICA”, dijo Pablo Quirno, canciller, en sus redes sociales, al confirmar la incorporación anunciada por el gobierno de Javier Milei y al vincularla con el objetivo de posicionar al país en las cadenas de valor global de la inteligencia artificial.
Según el comunicado citado por el canciller, la incorporación permitirá a Argentina participar en proyectos internacionales orientados a inversiones, infraestructura e incentivos en todos los eslabones de la cadena de valor de la inteligencia artificial, con foco en Minerales críticos, Silica y otros recursos estratégicos necesarios para la computación avanzada.
Quirno explicó que la decisión está vinculada al acuerdo comercial firmado en febrero para fortalecer el suministro y el procesamiento de Minerales críticos, y afirmó que la integración contribuirá a consolidar a Argentina como proveedor confiable de Minerales y recursos estratégicos para tecnologías avanzadas y la industria de la inteligencia artificial.
Qué busca la coalición
Pax Silica es una coalición lanzada en diciembre de 2025 cuyo objetivo es asegurar cadenas de suministro resilientes para silicio, Silica y Minerales críticos usados en semiconductores y hardware de IA.
La iniciativa fue rubricada por el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford. Es liderada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y apunta a reducir vulnerabilidades por concentración de producción y a fomentar inversiones en nuevas fuentes de Minerales estratégicos.
En su declaración fundacional la coalición subrayó la relación entre seguridad económica y estabilidad en el acceso a insumos, y propuso cooperación en infraestructura, manufactura y procesamiento de Minerales críticos.
Impacto para Argentina
La incorporación reforzará la seguridad de abastecimiento y la provisión de insumos al integrar a Argentina en proyectos de inversión y logística vinculados a la extracción y procesamiento de Minerales críticos.
En el marco de Pax Silica, la participación Argentina se enmarca como refuerzo de recursos estratégicos, con especial atención a tierras raras y otros Minerales necesarios para la computación avanzada y la inteligencia artificial.
El bloque liderado por Estados Unidos busca consolidar relaciones con proveedores confiables; para Argentina eso implica oportunidades en infraestructura, incentivos y en la cadena completa desde materia prima hasta tecnologías avanzadas.
Como consecuencia institucional, la incorporación anunciada coloca a Argentina dentro de una red internacional que propone coordinar políticas para proteger tecnologías sensibles y para promover un flujo estable de insumos estratégicos.
El anuncio público del canciller y el vínculo con el acuerdo de febrero dejan como expectativa la participación de Argentina en proyectos concretos de inversión y procesamiento que, según la iniciativa, buscan garantizar la seguridad económica y tecnológica.