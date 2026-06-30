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Qué es Pax Silica, el acuerdo sobre minerales críticos que Argentina firmó con Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno anunció la incorporación a la coalición que busca asegurar cadenas de suministro para el desarrollo de tecnologías avanzadas y la provisión de insumos clave para la inteligencia artificial.

La incorporación de Argentina a Pax Silica busca consolidar su rol como proveedor clave de minerales críticos para tecnologías avanzadas y computación avanzada.La incorporación de Argentina a Pax Silica busca consolidar su rol como proveedor clave de minerales críticos para tecnologías avanzadas y computación avanzada.
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Pax Silica se denomina la coalición liderada por los Estados Unidos a la que se incorporó la Argentina según anunció el canciller Pablo Quirno, destinada a garantizar recursos estratégicos y a reforzar la provisión de insumos para inteligencia artificial y tecnologías avanzadas.

“La Argentina se sumará esta semana a la Iniciativa PAX SILICA”, dijo Pablo Quirno, canciller, en sus redes sociales, al confirmar la incorporación anunciada por el gobierno de Javier Milei y al vincularla con el objetivo de posicionar al país en las cadenas de valor global de la inteligencia artificial.

Mirá tambiénMilei ante una cumbre del Mercosur con tensiones entre Brasil y Argentina por el acuerdo con EE.UU.

Según el comunicado citado por el canciller, la incorporación permitirá a Argentina participar en proyectos internacionales orientados a inversiones, infraestructura e incentivos en todos los eslabones de la cadena de valor de la inteligencia artificial, con foco en Minerales críticos, Silica y otros recursos estratégicos necesarios para la computación avanzada.

Quirno explicó que la decisión está vinculada al acuerdo comercial firmado en febrero para fortalecer el suministro y el procesamiento de Minerales críticos, y afirmó que la integración contribuirá a consolidar a Argentina como proveedor confiable de Minerales y recursos estratégicos para tecnologías avanzadas y la industria de la inteligencia artificial.

Qué busca la coalición

Pax Silica es una coalición lanzada en diciembre de 2025 cuyo objetivo es asegurar cadenas de suministro resilientes para silicio, Silica y Minerales críticos usados en semiconductores y hardware de IA.

La iniciativa fue rubricada por el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford. Es liderada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y apunta a reducir vulnerabilidades por concentración de producción y a fomentar inversiones en nuevas fuentes de Minerales estratégicos.

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, junto al embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, en el Instituto de la Paz en Washington DC.El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, junto al embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, en el Instituto de la Paz en Washington DC.

En su declaración fundacional la coalición subrayó la relación entre seguridad económica y estabilidad en el acceso a insumos, y propuso cooperación en infraestructura, manufactura y procesamiento de Minerales críticos.

Impacto para Argentina

La incorporación reforzará la seguridad de abastecimiento y la provisión de insumos al integrar a Argentina en proyectos de inversión y logística vinculados a la extracción y procesamiento de Minerales críticos.

En el marco de Pax Silica, la participación Argentina se enmarca como refuerzo de recursos estratégicos, con especial atención a tierras raras y otros Minerales necesarios para la computación avanzada y la inteligencia artificial.

A mining truck loaded with rocks and minerals travels past a worker along a road at Chile's Esperanza copper mine near Calama town, about 1,650 km (1,025 miles) north of Santiago, March 30, 2011. Esperanza copper mine will be the only new major copper mine to come fully online this year, highlighting the deep supply deficit that has catapulted prices to record highs. REUTERS/Ivan Alvarado (CHILE - Tags: BUSINESS ENERGY EMPLOYMENT) santiago de chile trabajadores mina de cobre Esperanza mina de cobre precios recordLa extracción de minerales, como los que son necesarios para el desarrollo en hardware de las tecnologías, en Santiago de Chile. Foto: REUTERS / Ivan Alvarado.

El bloque liderado por Estados Unidos busca consolidar relaciones con proveedores confiables; para Argentina eso implica oportunidades en infraestructura, incentivos y en la cadena completa desde materia prima hasta tecnologías avanzadas.

Como consecuencia institucional, la incorporación anunciada coloca a Argentina dentro de una red internacional que propone coordinar políticas para proteger tecnologías sensibles y para promover un flujo estable de insumos estratégicos.

El anuncio público del canciller y el vínculo con el acuerdo de febrero dejan como expectativa la participación de Argentina en proyectos concretos de inversión y procesamiento que, según la iniciativa, buscan garantizar la seguridad económica y tecnológica.

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