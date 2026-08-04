De cara a la sesión del jueves

Bullrich presentó cambios en el proyecto de la ley de Tierras buscando asegurar su aprobación

La titular del bloque oficialista en el Senado presentó modificaciones en el texto de la norma. Establece un límite del 25% para la compra de extranjeros y requiere el aval de Nación y provincias para entidades con participación estatal.